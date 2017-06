Iñaki Villoria, vencedor de la prueba de Monzón de Campos

Parece que la meseta y sobre todo los embutidos motivan a Iñaki Villoria (Sarribikes), que sumó en Monzón de Campos su segunda victoria de la temporada, tras la lograda hace varios meses en Zaratán. Tras esta última carrera, el ciclista de Irurita tuvo un parón en lo que a competición se refiere, aunque pudo seguir entrenando. Tomaron la salida 80 corredores, con mayoría aplastante de los salmantinos del HyD, que sumaban una docena de corredores.

El recorrido consistía en un par de vueltas de unos 40 kilómetros a un circuito. La primera parte del mismo acumulaba cuatro subidas seguidas, que si bien no tenían rampas duras, hacían daño por la acumulación de esfuerzos. La primera de las subidas estaba situada en el kilómetro 14 y allí se produjeron los primeros escarceos, con una escapada numerosa que no cuajó al no ponerse de acuerdo sus integrantes.

Seguían las subidas y seguían los intentos de escapada hasta que tras la última de ellas se marcharon por delante un par de corredores a los que se unieron otros dos poco después, entre los que se encontraba Villoria, sin que el pelotón reaccionase.

Terminada la primera vuelta al circuito con los escapados a algo menos de un minuto de ventaja, en la primera de las subidas con continuos cambios de ritmo, dejaron el pelotón hecho trizas y acabaron por neutralizar a los escapados. A unos tres kilómetros de meta atacó el actual líder del Trofeo Castilla y León. Por detrás, muy atento a la jugada, saltaba de nuevo Villoria aprovechando el último repecho antes del pueblo. Quedaba sin embargo lo más duro y aprovechó Villoria para quemar su último cartucho y arrancar en la zona más dura antes de la última curva con todas las fuerzas que le quedaban y así alzarse con el triunfo.

Villoria además de ganar la prueba, se llevó el premio de primero de su categoría máster40 y tercero en la montaña. El elizondarra Francisco Meoqui quedó 36º y 4º master 50.