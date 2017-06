Arraioz y Doneztebe The Moment lideran los grupos del Laxoa

Se disputó la octava jornada del XXXVIII Laxoa Txapelketa en la que lo más destacado fue el hermoso partido disputado en la plaza Bear Zana de Doneztebe entre los dos conjuntos locales del Apeztegia y Zarbonet que finalizó con el resultado de 8-9. Después de ésta jornada ha habido cambio de líder en los dos grupos, Arraioz Sagardía por primera vez accede al primer puesto del grupo primero, mientras que Doneztebe The Moment recupera el liderato en el segundo. En los tres primeros puestos de ambos grupos, sobre todo en el primero, la clasificación está muy igualada.

Doneztebe Titi (E.Zabala-D.Garcia- I.Maylin-A.Vertiz), 1-Arraioz Sagardia (M. Mindegia-X.Mihura-A.Alunda-J.Gamio), 9. Marcador: 0-8, 1-8, 1-9. Duración: una hora.

La mejoría ofrecida en los últimos partidos por el equipo de Arraioz le ha aupado al liderato del grupo. Partido visto y no visto en la plaza de Doneztebe, donde los baztandarras pasaron por encima del joven conjunto doneztebarra, que se desanimó demasiado pronto arrojando la toalla.

Doneztebe Apeztegia (J. Apeztegia-R. Etxebeste-I.Santesteban-J. Juanena), 8-Doneztebe Zarbonet (J.Mariezcurrena-K.Ezkurra-L.M.Apezetxea-J.Mª.Zabala), 9. Marcador: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 4-6, 5-6, 5-7, 8-7, 8-9. Duración: dos horas.

No fue un partido exquisito en cuanto a su calidad, pero la emoción y el morbo presentes en la plaza y en las gradas le salvaron. Merecido triunfo de Zarbonet. El equipo de Apeztegia actuó por debajo de su nivel, tanto en el saque (tiró demasiadas pelotas y no hizo daño) como en el resto (hasta el final no se decidieron a entrar de aire) y mal también en la estrategia.

El conjunto vencedor realizó su juego, sobrio, con pocos regalos y utilizando siempre la cabeza. El veterano sacador Mariezcurrena realizó un digno partido en su debut en el actual campeonato. El mejor del partido, no obstante, Koteto Ezkurra, asumiendo la responsabilidad y decidiendo el resultado a favor de su equipo.

Doneztebe The Moment (P.Vertiz-J. San Miguel-J.Arraztoa-J.Vertiz), 9-Oiz Kokoetxea (I.Zelaieta-I.Bereau-I.Mendiola-G.Zelaieta), 2. Marcador: 2-0, 2-1, 7-1, 7-2, 9-2. Duración: una hora y 45 minutos.

El resultado no refleja lo ocurrido en la plaza, basta fijarse en la duración del encuentro. Es verdad que el conjunto doneztebarra mejoró su actuación anterior, pero el cuarteto de Oiz prácticamente en todos los juegos tuvo oportunidades para adjudicárselos.

La mayor diferencia residió en la velocidad y fuerza con que jugaron los locales. El joven Zelaieta semana tras semana viene demostrando que sigue creciendo.

Clasificación

Grupo 1º: Arraioz Sagardia 11 puntos, Irurita Miguelene 11, Doneztebe Apeztegia 11, Doneztebe Zarbonet 7, Doneztebe Titi, 2 puntos. Grupo 2º: Doneztebe The Moment 12 puntos, Irurita Biek 11, Doneztebe Avia 10, Doneztebe Mikelo 5, Oiz Kokoetxea 4 puntos.

Partidos para hoy

Hoy sábado se jugará la novena jornada del campeonato con los siguientes partidos: Doneztebe Zarbonet contra Irurita Miguelene, a las 18.00 horas correspondiente al grupo primero; Doneztebe Mikelo-Doneztebe The Moment, a las 16.00 horas e Irurita Biek-Doneztebe Avia, a las 17.00 horas, ambos encuentros correspondientes al segundo grupo.