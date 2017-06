Entrada del ganado en Belate y Erdiz

«Intentamos que sea una marca superficial en el pelo, que no les duela, de hecho, para septiembre en la mayoría ya no se leen las dos 'Bes'», explica el guarda municipal Aitor Bazterrika con la marca en la mano. Un hierro candente, con la señal 'BB', identificativa del Valle de Baztan, en sus manos y al poco tiempo, contra el cuarto trasero de una vaca. Un poco de humo y el olor a pelo quemado. La vaca no se mueve. Solo espera que le abran el cerrado para entrar en los pastos de altura comunales. Una tras otra ayer eran marcadas durante toda la mañana en Belate y también en Erdiz.

Algunos ganaderos prefieren no marcar de esta manera a sus animales y por eso acuden al ayuntamiento para recoger los crotales que se les proporciona y que tienen que devolver después de recoger el ganado, allá por el mes de septiembre.

El crotal, un plástico de color naranja con el que también se les identifica, se suele poner al cuello, junto con el cencerro. «Pero muchos se pierden y si no se devuelven hay que pagar cinco euros».

El guarda Jon Elizetxe explicaba que en Erdiz «en este momento habrá mitad y mitad, mitad con crotal y mitad para marcar». Aunque recuerda que en algunos casos acuden a los caseríos para marcar unos días antes el ganado y así adelantar algo de trabajo.

Este año en Belate, donde también hay dos toros de Aspina, han entrado unas 200 vacas y novillas, mientras que en Erdiz (donde hay un toro de un particular) con las que seguirán entrando hoy se contabilizarán unas 400. Por cada vaca el Ayuntamiento cobra 31,16 euros y por novilla 26,68. En Belate además se hace un sorteo para pastar en la zona de la turbera, donde máximo se admiten de 15 a 20 cabezas. Todos los años se hacen mejoras en los pastizales. «En Erdiz se ha hecho un nuevo abrevadero y se han arreglado otros dos», explica Elizetxe. Hasta el 20 de septiembre el ganado permanecerá en estos pastos de altura comunales, donde no les faltará la hierba, ni tampoco el agua.