El Beti Gazte mantiene por sexto año consecutivo la categoría tras ganar 3-2

. El Beti Gazte ha tenido que luchar hasta el último minuto de la temporada para permanecer un año más en la División Honor Regional. El sábado en una calurosa tarde en Mastegi hicieron los deberes y no tuvieron que estar esperando a otros resultados. Las noticias que llegaban a Lesaka eran buenas para los intereses de los gaztetxus, ya que se sabía que el máximo rival de los lesakarras, el Elgoibar, estaba perdiendo en casa ante el líder Anaitasuna.

El Mondragón que no se jugaba nada, no vino a Lesaka a cumplir el expediente sino todo lo contrario, parecía que necesitaban los puntos o mejor dicho que los locales no ganaran. Al Beti Gazte le bastaba el empate para asegurar la categoría, pero no lo tuvo fácil. El míster local Ibai Amezketa puso en el once inicial a tres juveniles, Beñat Conde, Iñigo Etxegarai y Urki Txoperena, debido a contar con una justa plantilla.

El Mondragón salió bien plantado sin dejar jugar a su rival, pero estos con balones largos sobre Urki creaban dos ocasiones de peligro en los primeros 5 minutos. La primera desde lejos intenta sorprender al portero y está a punto de conseguirlo saliendo el balón justo por encima del larguero y en la segunda, el intento de vaselina lo detuvo el cancerbero. En el minuto 11 el peligro volvió a estar en la portería visitante, después de una buena jugada de Oier por el lado derecho, a cuyo centro no llega a rematar de cabeza Urki al atraparlo antes el portero.

El Beti Gazte estaba haciendo un buen trabajo en el centro del campo y cuando superaban esa línea llegaban arriba con cierto peligro. En el minuto 27, Beñat es cazado por detrás cuando montaba una contra, la falta la saca Ibon botando el esférico delante del portero y éste con dificultades lo rechaza a córner.

Poder de reacción

Se cumplía la media hora de juego cuando llegó la jugada más desgraciada de la temporada de los de Lesaka y más, en el peor momento, cuando solo necesitaban empatar para salvarse. Ibon cede el balón atrás hacia su portero Gorka, éste controla y le vuelve a enviar a su compañero pero el esférico da en la cabeza de un contrario y finaliza dentro de la portería lesakarra, 0-1. Mazazo en los jugadores y en los muchos seguidores que se dieron cita en Mastegi, que veían como se complicaba la cosa.

Lo bueno que ha tenido el equipo de Ibai esta temporada es que se reponía a los goles que encajaba, ha sido el tercer equipo más goleado, y en esta ocasión no iba a ser menos, pero había mucho miedo.

Tres minutos después de encajar el gol, Beñat metió un buen centro desde el lado derecho y el remate picado de cabeza de Ordoki después de botar en el área pequeña salió por encima del larguero. La última parte de este primer tiempo, el juego se desarrolló en el centro del campo y el marcador no se movió.

Intensa reanudación

El Beti Gazte salió decidido en la segunda parte a mejorar el resultado, ya que un punto les valía para mantenerse. En el minuto 4, Oier que tiró del carro al equipo, roba en el centro del campo, mete un balón largo por arriba sobre Urki, el central se traga el esférico y le deja al jugador local ante el meta contrario pero no supo sentenciar.

Dos minutos después el peligro estuvo en la portería de Gorka, un centro del lado derecho lo remata un jugador del Mondragón de cabeza en el segundo poste y se estrella en el poste. De lo que pudo ser el 0-2 se pasó al empate. Ibon que se había incorporado al ataque es derribado dentro del área, señalando el colegiado el correspondiente penalti que lo transforma Oier engañando al portero.

En el minuto 8, antes de que rematara un jugador visitante, el linier levantó el banderín por fuera de juego, jugada en la que terminó el balón dentro de la portería, pero fue anulado. Fue luego un cuarto de hora en el que los dos equipos bajaron la intensidad, el calor hacía mella. En el 23, un córner cerrado sacado por Ordoki estuvo a punto de terminar dentro de la portería y en el 25 llegó la lesión de Oier, que se dejó notar luego en el centro del campo. Beñat estuvo muy listo en un saque de banda de sus rivales, se interpone llevándose el balón de cabeza y con el pie dispara a puerta y el cancerbero lo rechaza a córner junto al poste. Ubiri tuvo su ocasión en el 31, pero se precipita y en vez de avanzar ante el portero dispara desde lejos y éste lo rechaza, luego le queda a Ordoki que se va por velocidad de tres contrarios y de disparo cruzado hace un más tranquilizador 2-1.

El cansancio y la falta de Oier, hizo que el Beti Gazte pasara a ser dominado, teniendo unos momentos de indecisiones. En el minuto 40 el Mondragón iguala el partido en un balón que lo meten por el centro de la zaga y ante la salida de Gorka hace el 2 a 2. Ya con el público pidiendo la hora, minuto 47, el Beti Gazte envía un balón arriba sobre Ordoki, éste se mete en el área y derribado por detrás, penalti que lo transforma el propio jugador. Ya sin tiempo para más y ante el pitido final alegría del equipo local que saludó efusivamente a sus seguidores desde el centro del campo.

Alineación: Gorka, Irazoki, Ibon (Andoni), Olaizola, Iker, Oier (Ubiri), Flores, Etxegarai (Aitor m88), Urki (Pilloti), Beñat y Ordoki.