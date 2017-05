Los equipos de Irurita recuperan el liderazgo de sus respectivos grupos

En la séptima jornada del XXXVIII Campeonato de Laxoa y en el grupo 1, Doneztebe Apezteguia perdió por 8-9 a Irurita Miguelene y Arraioz Sagardia venció 9 a 2 a Doneztebe Titi. Mientras, en el grupo 2 Oiz Kokoetxea venció 9 a 7 a Doneztebe Mikelo mientras que Irurita Biek se impuso 9 a 6 a Doneztebe The Moment.

Los equipos de Irurita han recuperado el liderato en la clasificación en sus respectivos grupos después de haber ganado sus partidos contra rivales directos de Doneztebe. Este fin de semana descansarán por celebrarse las fiestas y además estar la plaza ocupada por una carpa.

Los pelotaris suplentes están adquiriendo importancia en los distintos equipos. Además de los 40 jugadores titulares, hasta ahora han intervenido en el campeonato otros 15, es decir, 55 en total.

Grupo 1

Doneztebe Apeztegia 8-Irutita Miguelene 9. Otro espléndido y emocionante partido vivido en la plaza Bear Zana, con muchos kintzes espectaculares, partido en el que estaba en juego la cabeza de la clasificación. Los dos suplentes hicieron olvidar a los respectivos titulares; el veterano Urrutia cubrió decorosamente la baja del sacador iruritarra Barberena, mientras que Xanti Uterga, alcalde doneztebarra, a pesar de jugar con guante corto en la demarcación de cuarto, realizó un bonito encuentro. El mejor del partido, Urtasun, que soltó los mejores pelotazos, siempre competitivo y dirigiendo perfectamente a su equipo.

Arraioz Sagardia 9-Dpneztebe Tioti 2. Partido correspondiente a la 5ª jornada. Más que un partido fue un entrenamiento para el conjunto de Arraioz, que encontró poca resistencia en el joven equipo doneztebarra, que nunca se amoldó a las características de la difícil plaza arraioztarra. Dentro del buen tono general de los locales, Mindegia sigue demostrando su dulce estado de juego.

Grupo 2

Oiz Kokoetxea 9-Doneztebe Mikelo 7. Oiz consiguió los cinco primeros juegos del partido en un santiamén y aunque luego Doneztebe realizó lo más difícil logrando igualar a siete, el mal comienzo pesó como una losa. Los jóvenes oiztarras siguen creciendo y ya han entrado de lleno en la lucha por clasificarse para los cuartos de final.

Irurita Biek 9-Donezteb. The Moment 6. El cuarteto de Irurita no mereció haber perdido un punto, mereció haber ganado los tres puntos y a punto estuvo además de haber obtenido un resultado de escándalo. Con 7-0 en el marcador y viendo el desarrollo del partido, la inmensa mayoría de los espectadores, tanto locales como foráneos, pensaban que el actual equipo subcampeón se quedaría zapatero. El conjunto local, realizando un juego serio y Azkarate dando un curso de cómo debe sacarse, dominó de arriba abajo, aunque en la fase final tal vez se relajaran un poco; no obstante, una vez más confirmaron sus opciones al título. Muy mal los cuatro doneztebarras; hacía tiempo que no se les recordaba un partido tan horrible. En el saque, muchas faltas y sin hacer daño y en el resto los cuatro mal. Al final, se llevaron excesivo premio.

Partidos

Partidos del fin se semana (8ª jornada, Grupo 1: Doneztebe Apeztegia - Doneztebe Zarbonet: domingo, 28 - 11.30 horas. Doneztebe Titi - Arraioz Sagardia: domingo, 28 - 16.00 horas. Grupo 2: Doneztebe The Moment - Oiz Kokoetxea: sábado, 27 - 17.00 horas.