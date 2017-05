El Beti Gazte femenino, eliminado de la Copa al caer en la tanda de penaltis

Las neskas del Beti Gazte que estaban realizando un final de temporada excelente, con doce partidos sin perder de los que 11 fueron con victorias y un empate, dijo con lágrimas adiós a la temporada, al caer eliminadas en los cuartos de final de la Copa en la tanda de penaltis. En noviembre-diciembre se hizo cargo del equipo Ganix Zubieta y el conjunto lesakarra dio un giro completo, desde el 15 de enero no habían perdido ningún partido, de los cuatro últimos de la liga ganaron tres y empataron uno y los 8 de Copa los solventaron con facilidad, concluyendo invictas con 36 goles a su favor y tan solo 6 en contra. Este primer puesto de la fase clasificatoria le daba opción de disputar los cuartos de final en casa contra el segundo clasificado del grupo cuarto, el Eibar. Había nervios en el cuadro local, sabían que sus rivales venían de un grupo duro y así fue, el Eibar, sobre todo en la primera parte estuvo mejor que el Beti Gazte, las llegadas arriba lo hacían con mucho peligro. Las gaztetxus en sus incursiones también crearon peligro y no culminaban las jugadas por muy poco. La cancerbera Alba con sus buenas intervenciones le tuvo al equipo metido en el partido, tanto en la primera parte como en la segunda.

A los 5 minutos, las del Eibar llegaron bien por la derecha y no culminan la jugada por poco. Cuando se cumplía el cuarto de hora, en un balón largo una delantera visitante se queda ante Alba y ésta con el pie evita que el balón entre en la portería y lo manda a córner. Mediado este periodo, una defensa y su portera no se entienden a la hora de despejar el balón fuera del área, finalmente le llega a Mayi quien desde lejos y viendo la puerta desguarnecida dispara pero finalmente la cancerbera se hace junto al poste con el esférico. Al minuto siguiente el peligro estuvo en la puerta local, no llegando a rematar un centro y en el 29, un rebote le favorece a una delantera visitante que se queda sola ante Alba y ésta detiene el disparo flojo de su rival.

El primer gol del partido subió al marcador en el minuto 39, falla las centrales locales y una contraria se queda sola ante Alba y sentencia para poner el 0-1. En la última jugada del primer tiempo, el Eibar pudo aumentar la ventaja en un centro por el lado derecho y el remate de cabeza sale rozando el poste.

Segunda parte abierta

El míster local dejó en el vestuario a Alaia e Idoia, entrando Nahia y Rakel, revolucionando ésta al equipo arriba. En el primer minuto de este periodo llegó el empate en una falta que saca Paula, e Iztzel de cabeza manda al fondo de la portería. El Eibar pronto volvió a adelantarse, Minuto 4, cogen la espalda a Irati, centran y rematan a placer, 1-2.

Las jóvenes jugadoras locales parecían ser veteranas, no les afectaban estas jugadas y se volcaban en el partido. En el minuto 5, en jugada de ataque el disparo final de Paula sale por encima del larguero y en el 6, Izaro deja el balón a Rakel y ésta remata y marca el empate a dos. Partido abierto, con llegadas arriba por parte de los dos equipos, siendo más peligrosas las incursiones visitantes. En el minuto 18 y con la defensa local algo adelantada, una jugadora visitante se queda ante Alba y ésta en el uno contra uno evita el gol y dos minutos después otra intervención de la portera hace que no cobre ventaja el Eibar. Eran unos minutos en los que las visitantes mandaban en el juego y finalmente en el 22, ponen el 2-3. Volvió el Beti Gazte al ataque y Olaia e Izaro no resuelven una jugada en la que la portera visitante manda el balón a córner. Tres minutos después, Iztzel saca una falta colgando el balón al área, una defensa, la portera y Rakel luchan por hacerse con el balón, éste queda muerto y la delantera lesakarra no desaprovecha la ocasión para hacer el que luego sería el definitivo empate a tres. Los últimos minutos fueron del Eibar, pero Alba con dos intervenciones en los minutos 42 y 45, hizo que el marcador no se moviera y se llegara a la tanda de penaltis.

Minutos de descanso sobre el mismo césped y comienzan a lanzar las visitantes, marcando el primero. Rakel hace lo propio y empate a uno, nuevamente marca el Eibar y el segundo lanzamiento de las gaztetxus lo realiza Iztzel, el balón lo toca la cancerbera y después de dar en el poste no entra. Si el Eibar marcaba el siguiente lanzamiento pasaba a semifinales y así lo hicieron. Triste final para las lesakarras, pero de lo que tienen que estar orgullosas las locales es que nunca se dieron por vencidas pese a ir siempre por detrás y que la suerte no estuvo desu lado en los penaltis. Animo y a preparar la próxima temporada, que hay material.

Alineación: Alba, Irati, Itziar, Alaia (Nahia m46), Garazi, Paula (Amaia m65), Iztzel, Olaia, Idoia (Rakel m46), Mayi e Izaro.