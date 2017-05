El Beti Gazte logra tres puntos que le acercan a la permanencia

El Beti Gazte se jugaba mucho en la tarde del domingo en Mastegi ante el Real Unión y todo eso se vivió en el césped, en un partido intenso y muy competido en el que los visitantes no regalaron nada, todo lo contrario, les pusieron las cosas muy difíciles a los gaztetxus.

Los de Lesaka necesitaban los tres puntos para poder seguir luchando para mantenerse en la División Honor Regional. Sabían que el Hondarribia había sumado el día anterior los tres puntos en Lasarte-Oria y quedaban a expensas de lo que hiciera el Elgoibar, equipo que les salvó el año pasado a los lesakarras.

Aportación de los juveniles

El míster local tuvo que contar con los juveniles Iñigo Etxegarai y Urki Txoperena, autor del gol



El míster local contaba con lo justo para este partido, tenía tres bajas muy importantes, las de Pilloti e Iker lesionados en la jornada anterior y el sancionado Ordoki. Tuvo que sacar de inicio al juvenil Iñigo Etxegarai y mediada la segunda parte a otro de la misma categoría, Urki Txoperena, que a la postre fue el que con su gol le dio los tres puntos al Beti Gazte.

El Real Unión comenzó muy fuerte, mandaba en todas sus líneas y parecía que era firme candidato a llevarse la victoria. Los locales supieron aguantar el chaparrón y con el paso de los minutos nivelaron el juego e incluso pasaron a ser los más peligrosos arriba. En esos primeros minutos en los que los de Irun salieron en tromba, a los 5 minutos mandaron el balón al fondo de la portería, pero el gol no subió al marcador al rematarlo en fuera de juego. Dos minutos más tarde en su primera llegada arriba de los locales, estos estuvieron a punto de sorprender a su rival. Balón largo por el que David pugna con dos defensores y con su velocidad se va de sus oponentes y finalmente el disparo forzado cuando entraba en el área lo rechaza el cancerbero visitante.

La intensidad de los iruneses estaba bajando, sobre todo por el trabajo que estaban realizando los gaztetxus que se dejaron la piel en todo el partido. El centro del campo funcionaba a la perfección al igual que la zaga y arriba cuando llegaban eran muy peligrosos. En el minuto 20, Ibon roba en el centro del campo y mete en profundidad ante el desmarque de David, éste se interna pero escorándose hacia la izquierda y finalmente ante el portero el remate con su pierna menos buena, lo rechazó el cancerbero a córner.

Dos minutos más tarde, un centro-chut de Ubiri lo despejó a córner el meta en el segundo palo. El Beti Gazte buscaba el gol, no se conformaba con el empate y en el minuto 33 dispuso de otra ocasión, después de que Beñat dejara el balón a David, que fue una pesadilla para la zaga visitante, dando su disparo en el lateral de la red, llegándose al descanso con el resultado inicial.

Imprecisión local

Los primeros minutos de la reanudación fueron un cúmulo de imprecisiones en el cuadro local, pero se subsanaron. En el minuto 4, los gaztetxus botaron un córner y el rechace le llega a Ubiri que desde fuera del área empalma un disparo raso que sale junto al poste.

El partido entró en una fase de tira y afloja, el juego del Real Unión pese a tener un amplio banquillo se fue diluyendo, mientras que los lesakarras a base de casta y entrega eran los que mandaban. La entrada de Urki dio más mordiente al equipo arriba y a los 5 minutos de haber salido, empalma un potente disparo cruzado desde fuera del área que se cuela por todo el ángulo.

Un auténtico golazo que fue muy festejado por los jugadores y seguidores. Los ánimos de éstos hacían que no bajaran la intensidad de los jugadores y así hasta el pitido final. En el minuto 34 los visitantes estuvieron a punto de estropear lo que estaban viviendo los locales. Falta más que rigurosa señala por el colegiado, los visitantes la sacan rápida desde donde no había sido señalada, que fue protestada por los jugadores locales, un delantero se queda ante Gorka y éste se encarga de rechazar el disparo a puerta. Tres minutos después, Urki pudo haber matado el partido al quedarse solo ante el portero, su flojo disparo ante el portero golpea en el cuerpo del cancerbero que finalmente atrapa el balón junto al poste. En la siguiente jugada el peligro estuvo en la portería local. El Beti Gazte no se metió atrás y finalmente pudo mantener el marcador y así sumar tres valiosos puntos.

Alineación: Gorka, Irazoki, Ibon, Olaizola, Luís, Oier, Flores (Urki m65), Etxegarai, David (Xabier m84), Beñat (Martín m92), Ubiri (Arriola II m89).

La próxima jornada tiene una difícil salida a Azkoitia para enfrentarse contra el líder Anaitasuna, que busca el ascenso directo a la Tercera División.