Irurita Biek encaja la primera derrota en el campeonato de laxoa

Dentro de la jornada de recuperación de la primera vuelta, durante el fin de semana se disputaron dos partidos del campeonato de laxoa, ambos muy bien jugados y emocionantes, sobre todo el disputado entre los dos equipos doneztebarras.

Irurita Biek perdió su primer partido del campeonato, aun así, los dos equipos iruritarras siguen comandando la clasificación en sus respectivos grupos. Sólo queda por disputarse un partido de la primera vuelta, el Arraioz Sagardia-Doneztebe Titi.

Doneztebe Zarbonet (F. Gamboa-K. Ezkurra-L.M. Apezetxea-J.Mª Zabala) 8 - Doneztebe Apeztegia (J. Apeztegia-R. Etxebeste-I. Santesteban-J. Juanena) 9. Marcador: 0-2, 4-2, 4-6, 6-6, 7-7, 8-8, 8-9. Duración: 2 horas y media.

¡Qué partidazo! El numeroso público asistente a la plaza Bear Zana, dividido hacia uno u otro conjunto, disfrutó de un excelente y emocionante partido, con mucho ambiente en las gradas. La primera mitad fue por rachas; la segunda sin embargo, igualadísima; el último juego que decidió el partido fue así mismo largo y muy disputado, con numerosas veces a dos y rayas disputadísimas. Imposible destacar a un único pelotari; los ocho jugaron a un alto nivel; quizá un bajón físico de Gamboa en la última parte del encuentro fue lo que decidió.

Doneztebe The Moment (P.Vertiz - J. San Miguel- J.Arraztoa -J. Vertiz) 9 - Irurita Biek (J. Azkarate - J. Urtasun - G. Etxenike - I. Etxandi) 6. Marcador: 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-6, 9-6. Duración: 2 horas.

A pesar del pequeño bajón de juego sufrido por los doneztebarras mediado el partido, éste fue dominado por los locales y el resultado puede considerarse justo. La clave estuvo en la velocidad que imprimieron a la pelota tanto Vertiz como San Miguel. A pesar de la derrota, los iruritarras, que no regalan nada, siguen confirmando que son serios aspirantes a la txapela. El equipo Doneztebe The Moment no podrá contar a lo largo del presente campeonato con Koldo Legarra, que todavía no había debutado y titular durante los últimos años en el puesto de número. Su baja por lesión será cubierta por Julen San Miguel.

Sexta jornada

Dentro de la sexta jornada, mañana se disputarán los partidos, Doneztebe Mikelo y Doneztebe Avia, a las 16 horas y Doneztebe Titi - Irurita Miguelene, a las 18. El domingo a las 11 de la mañana, Doneztebe Apeztegia - Arraioz Sagardia.

Clasificación

Grupo primero: Irurita Miguelene 9 puntos, Doneztebe Apeztegia 8, Doneztebe Zarbonet 5, Arraioz Sagardia 3, Doneztebe Titi 2 puntos.

Grupo segundo: Irurita Biek 9 puntos, Doneztebe The Moment 8, Doneztebe Avia 7, Doneztebe Mikelo 4, Oiz Kokoetxea 2 puntos.