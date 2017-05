El Baztan pierde en el descuento y de penalti

El Baztan perdió una buena oportunidad para haberse agarrado al segundo puesto de la Primera Autonómica y que da uno de los ascensos directos a Tercera División, al perder en casa ante uno de sus rivales directos, el Gares, que con su victoria en Elizondo les arrebatan a los baztandarras la segunda plaza. Ahora el Baztan es cuarto, en puesto de promoción, con un colchón de 5 puntos sobre su perseguidor y a tres del segundo clasificado, cuando faltan cuatro jornadas para que concluya la liga.

El partido entre dos equipos que estaban empatados a puntos, no fue de calidad pero sí de mucho nerviosismo e imprecisiones. El Baztan cuando más lo necesitaba, no tuvo su tarde y para colmo veía como en tiempo de descuento, minuto 93, el colegiado les sancionaba con un penalti, que para muchos era falta del jugador atacante en vez del cancerbero local. El árbitro no lo quiso ver así y los de Puente la Reina no perdonaron para marcar y llevarse los tres puntos de Giltxaurdi.

El Baztan, que la próxima jornada visita al líder y ya ascendido Beti Kozkor en Lekumberri, no podrá contar para éste partido con Mota y el más pequeño de los Azpiroz, al mostrarles el colegiado la cartulina roja después de haber finalizado el partido.

Alineación: Sagaseta, Gil, Azpiroz I, Goñi, Azpiroz III, Azpiroz II, Iturriría (Dendarieta m64), Lizarza, Mota (Sarratea m70), Urrutia y Mitxeltorena (Aguerrea m73).