Plan conjunto Navarra-Euskadi para promover el sector ovino de raza latxa

Representantes del Gobierno de Navarra y del Gobierno Vasco se reunieron ayer en Alsasua, para mantener la primera jornada de trabajo con la que se inicia un proceso participativo y colaborativo con todos los agentes sectoriales, cuyo fin último es el diseño del Plan de Dinamización del Ovino de Leche de raza Latxa. La sesión ha sido inaugurada por la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz.

Elizalde expresaba el apoyo de los dos gobiernos a este sector ganadero, del que destacaba su importancia, tanto desde el punto de vista económico, como social y medioambiental. «Este sector cumple un papel estratégico como vertebrador del territorio, le aporta equilibrio y empleo en zonas donde la actividad económica es menos intensa. Sin estas explotaciones se limitan las oportunidades de futuro en las zonas rurales, sobre todo en las zonas de montaña».

Las conclusiones de la jornada «van a permitir establecer las líneas principales de una hoja de ruta que nos permita contar en 2018 con un Plan Estratégico de la Oveja latxa. El contenido del plan marcará al Gobierno de Navarra las actuaciones concretas para fortalecer este modelo de producción, haciéndolo rentable y atractivo para las nuevas generaciones y mujeres que apuestan por un futuro en el medio rural».

Este mes de mayo se aprobarán las modificaciones solicitadas por el Gobierno de Navarra en el Programa de Desarrollo Rural para avanzar en la consolidación de un modelo de producción extensivo ligado al territorio. Así, se va a proceder al aumento del pago compensatorio en zonas de alta montaña que pasará de 71 a 106,5 euros por hectárea. En zonas de montaña de 51,19 a 76,79. Las zonas con limitaciones naturales también verán aumentada su compensación de 40 a 60 euros por hectárea.

Por su parte, Bittor Oroz indicaba que en el marco del plan de dinamización se hará una reflexión integral de toda la cadena de valor en su conjunto. «No obstante, la reflexión no debe plantearse solo en términos de competitividad -ha explicado-, sino que también debemos avanzar en dotar al sector del prestigio social necesario para hacerlo atractivo para los jóvenes y garantizar así el relevo generacional».

Mesas de trabajo

En la jornada se formaron varias mesas de trabajo con el fin de hacer un diagnóstico integral del sector. Este diagnóstico servirá de base para definir la estrategia a seguir. Concretamente, las mesas han analizado las siguientes cuestiones: sector productor; sector transformador; comercialización; cadena de valor; emprendimiento y relevo generacional, donde también se analizará el papel de la mujer en el sector, y marcas de calidad.

Explotaciones en Navarra

Según las cifras aportadas por INTIA, Navarra cuenta con 218 explotaciones de latxa en exclusividad, con un censo de 74.735 reproductoras, y diez explotaciones de latxa y otras especies, con 2.750 reproductoras, lo que da un total de 228 explotaciones y 77.485 reproductoras.

Durante la campaña 2015-2016 las explotaciones navarras produjeron 5,5 millones de litros de leche. 182 explotaciones vendieron su producción directamente a la industria. 54 de ellas elaboran queso en la propia explotación. 27 de estas explotaciones están acogidas a la denominación de origen (D.O) Idiazabal y una a la D.O. Roncal, mientras que 26 no pertenecen a ninguna D.O. y 4 son de producción ecológica.