El Gure Txokoa pierde en Añorga 3-2, ante el Luberri

El partido se presenta mal para el Gure con solamente 13 jugadores disponibles y uno de ellos, Josu, tocado. El terreno de juego al ser de dimensiones muy reducidas propiciaba para jugar en largo y buscar disputas aéreas, pero el Gure intento tocar más el balón y a causa de eso perdieron muchos balones. Sin ningún dominador claro respecto al juego, la primera parte se jugó más en el área del Luberri, pero con poca efectividad. El primer gol llegaría en una jugada tonta, el Luberri saca un córner el disparo es rechazado por la defensa, pero se queda el balón en el área y ante la pasividad del Gure en defensa, el Luberri aprovecha para de un tiro defectuoso conseguir el primer tanto. La sensación no era mala respecto al juego, pero como durante toda la temporada al Gure le hacen gol muy fácil y eso lastra. Los de Bera siguieron llegando al área por las bandas, pero o los centros no llegaban o no eran rematados al ejecutar la jugada. El Luberri no inquietó a Alzuri, pero de nuevo fueron éstos los que marcaron, cuando el delantero aprovecha una pérdida de la defensa. Se veía que el Gure podía marcar dos goles al llegar tantas veces al área, y eso sucedió en un centro de Esnaola a segundo palo, Eskudero remata pero el portero rechaza y éste le llega a Gwendal que su tiro antes de entrar a portería lo toca Rubén, quitándole el gol. Se animó el equipo al ver que podía llegar el segundo y, antes del descanso, un buen centro de Arozena es cabeceado por Alain que ponía el empate en el marcador.

La segunda parte fue muy parecida a la primera, más llegadas del Gure pero sin claridad y más robos del Luberri que aprovechaban los errores. El Luberri llegó más fresco al tener un banquillo más extenso y a los jugadores del Gure se les vieron un poco cansados en la segunda parte. Esnaola de un buen tiro raso inquieto al portero que se tuvo que esforzarse en la parada. En la siguiente jugada Alain de cabeza remata por encima del larguero. Cuando parecía el gol del Gure más cerca, el Luberri se adelantó gracias a un desorden en defensa que supieron aprovechar los de Donosti para llevarse la victoria.

Alineación: Alzuri, Jon, Gwendal, Arozena, Arraztoa (Aldazabal), Aitzol, Mortxi, Eskudero, Alain, Rubén y Esnaola.