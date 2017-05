El Doneztebe se impuso 2-0 al Artajonés con dos goles en tiempo de descuento

El Doneztebe se impuso 2-0 al Artajonés, en partido disputado en Santesteban con buena temperatura en la tarde del sábado. Los locales jugaban por la tercera plaza que da acceso a la fase de ascenso y el Artajonés por no descender. La primera plantilla del Doneztebe hizo el pasillo a su equipo femenino que recientemente quedó en segundo lugar en el torneo Interescolar celebrado en Semana Santa en Pamplona, con Zaira como mejor jugadora del torneo y Cosmina como pichichi. Merecido homenaje a las chicas doneztebarras.

El partido comenzó con mucho respeto por ambos equipos. El Artajonés daba el balón por completo al Doneztebe y dejaba todo a sus llegadas a balón parado en faltas, saques de banda y saques de esquina. El Doneztebe asumió el mando del partido y la posesión del balón, aunque la circulación del esférico era lenta y sin asumir riesgos. Atrás movían con comodidad el balón pero tenían dificultades para llegar con peligro ante unos visitantes bien colocados y sólo defendiendo. El Artajonés tuvo una ocasión clara a balón parado, pero mandaban fuera el remate de cabeza.

Por parte del Doneztebe dos tiros de Irail asustaban a los visitantes y a falta de un cuarto de hora, llegaba un penalti a favor de los doneztebarras cometido sobre Borja. El mismo jugador lo lanzaba pero se iba alto, en la ocasión más clara del Doneztebe. Hasta el descanso se llegó sin nada que reseñar, en un partido con poco ritmo y muchas interrupciones.

Tras el descanso, se continuaba con la misma dinámica y el Doneztebe quería pero no podía. El Artajonés tuvo una sola ocasión, pero Andoni, muy seguro con una doble parada, la desbarataba. El resto de la segunda parte fue un monólogo de los locales que lo intentaban sin generar ocasiones claras. El míster local movía banquillo intentando dar con la tecla, pero no lograban traducir el dominio en ocasiones. Faltando un cuarto de hora los doneztebarras se iban a por todas y Jaime finalizaba con un disparo una jugada por banda derecha que se iba fuera por poco. Andoni San Martín también tenía un tiro lejano que paraba el portero y Mikel, desde fuera del área, disparaba pero rebotaba en un defensa cuando iba el balón a puerta. El Artajonés resistía y cortaba el ritmo del partido con pérdidas de tiempo y evitando continuidad en el juego. Pero esta vez, en el descuento, se hacía justicia y Belarra aprovechaba el rechace de un tiro para rematar a gol y poner patas arriba la grada doneztebarra. De repente le entraban las prisas al Artajonés, pero Adrián casi desde su campo disparaba, el portero no lo agarraba y en el rechace le queda a Diego que hacía el segundo gol dando ya la victoria segura a los locales.

Doneztebe: Andoni Irazoki, Andoni San Martin, Fermín Estanga, Julen Retegui (Jon Belarra), Iker Irazoki, Jon Sein (Ibon Leiza), Javier Ostiz, Irail Cestau (Diego Armando), Jaime Sein (Ibon Leiza), Mikel Retegui y Borja Arregui.