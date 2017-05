El Baztan defiende mal a balón parado y pierde en Aoiz 3-0

El Baztan no ha podido mantener el segundo puesto que da el ascenso directo a Tercera División, al perder por 3-0 en su visita al Aoiz, equipo que la precede en la clasificación y que están a cinco puntos de los baztandarras que son cuartos, con los mismos puntos que el tercero, el Gares, rival que visitará la próxima jornada Giltxaurdi y a dos puntos del ascenso.

El Aoiz con esta victoria sigue vivo de cara a entrar en los puestos de promoción, mientras que los rojillos dependen de sí mismos de cara a mantener el puesto o bien de subir directamente de categoría. El partido disputado con mucho viento, que dificultaba el control del esférico, fue peleado entre dos equipos que querían sumar puntos. Los dirigidos por Igotz Garde pudieron adelantarse en el marcador antes de que los locales marcaran, en dos jugadas a balón parado que las ejecutó Luis Iturriría, mandando uno al a palo y en la otra se lució el cancerbero del Aoiz, impidiendo que el esférico se colara en la portería. Los que sí acertaron a marcar en jugada a balón parado fueros los agoizkos en el minuto 37. Falta sacada que fue rematada de cabeza y entra en la portería defendida por Bengoetxea, llegándose al descanso con el 1-0.

Sin ocasiones de gol

El Baztan en la reanudación quiso mejorar el marcador pero no llegaba a crear ocasiones de gol y sin embargo a la media hora de este segundo periodo encajaba el 2-0 en una nueva jugada a balón parado. Falta favorable al Aoiz, que la saca y de testarazo mandan dentro de la portería baztandarra. Si un gol costaba igualar, ya dos era demasiado. El Baztán no se entregó pero no se veían indicios de que pudiera mejorar el marcador y ya en los minutos finales encajó el definitivo 3-0.

Cinco jornadas quedan para que finalice la liga de la Primera Autonómica y el Baztan está en buena posición para luchar por regresar a Tercera, dependen de ellos.

Alineación: Bengoetxea, Gil, Goñi, Azpiroz, Imanol, Iñaki, Astiz (Aletxu), Lizarza, Urrutia, Iturriría (Sansiñena) y Mitxeltorena.