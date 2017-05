El Beti Gazte pierde un partido duro y muy disputado y se le complica la permanencia

El Beti Gazte tenía un partido difícil al recibir a uno de los equipos punteros de la División Honor Regional, el Mutriku, y los locales no pudieron sumar punto alguno.

Los dos equipos salieron a jugar de tú a tú y el encuentro no defraudo, ayudado por un árbitro que favorecía seguir jugando y no dejarse caer. Ambos equipos jugaron duro pero noble. Los dos equipos exhibieron un juego parecido, contragolpear cuando el rival no culminaba las jugadas y un juego más directo en el posicional. Tras un par de avisos mediante tiro de Ordoki desde la frontal, eran los mutrikuarras los que se adelantaban en el marcador. Caída a banda del delantero que gana en velocidad la cobertura del central, centro al primer palo y Esnal que remata lanzándose al suelo junto a Pilloti, con la fortuna de mandar el balón a la red. 0-1 min. 26. Los lesakarras que no desistían, siguen el juego parejo, y aunque el factor campo estaba poniendo la balanza algo a favor de los locales, el encuentro continuaba más equilibrado que nunca, aunque esta vez con ventaja para los guipuzcoanos. Cuando ya asomaba el descanso, buen contraataque de los gaztetxus, Ibon que se anima al ataque, este sirve para David y su disparo repelido por el portero empuja Flores a portería en boca de gol. 1-1 min 43. Primera parte muy igualada, aunque el Beti Gazte estaba algo mejor ante un Mutriku con mucho oficio.

Segunda mitad

Los locales salieron dispuestos en la reanudación para ir a por la victoria en la segunda mitad, pero eran otra vez los visitantes los que golpeaban en el minuto 53, tras una jugada por banda izquierda, el balón es cedido hacia la derecha y otra vez Esnal empuja a boca jarro para poner en 1-2- Duro mazazo para el Beti Gazte en la pelea por la permanencia y tras unos minutos cabizbajos vuelven a sacar fuerzas de flaqueza para seguir peleando.

Con el paso de los minutos el empuje local hace retroceder metros a los visitantes y no ceja en el intento de empatar. El Mutriku se dedica a intentar contragolpear aunque sin éxito y los locales merodeando el área aunque sin acierto final. Las ocasiones más claras llegaron en las botas de Ubiri al lanzar una buena falta por debajo de la barrera, que el portero ataja milagrosamente y un zurdazo de Ordoki directo a la cruceta al empalmar una volea. Mucho empuje pero el balón no quiso entrar para quedarse el marcador en el 1-2. Un reparto de puntos habría sido más justo. La próxima jornada visitará al Zarautz.

Alineación: Gorka, Arriola, Ibon, Olaizola, Iker, Oier, Pilloti (Beñat m64), David (Iñigo m81), Ubiri y Flores (Urki m70).