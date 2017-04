Resultados claros en la cuarta jornada del campeonato de Laxoa

El pasado domingo se jugó la cuarta jornada del XXXVIII Laxoa Txapelketa, en la que hubo resultados claros, destacando los dos equipos de Irurita, derrotando uno de ellos al Zarbonet de Doneztebe de Koteto Ezkurra, que encaja la primera derrota.

Arraioz Sagardia (M. Mindegia-X. Mihura-A. Alunda-J. Gamio) 5 - Doneztebe Apeztegia (J.Apeztegia-R.Etxebeste-J.Juanena-I.Santesteban) 9. Marcador: 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-5, 3-5, 3-8, 5-8, 5-9. El equipo doneztebarra no dio opción al de Arraioz, en el que Mindegia no tuvo su mejor día. Apeztegia, sin embargo, hizo mucho daño a pesar de que la plaza de Arraioz no es la más propicia para los zurdos, pero todo el equipo estuvo perfecto.

Irurita Miguelene (X.Barberena-G.Urtasun-J.Ramos- E. Prim) 9 - Doneztebe Zarbonet (K.Ezkurra-P. Iribarren-L.Apezetxea-J. Mª Zabala) 2. Marcador: 1-1, 2-2, 9-2.

A la vista del marcador, podría parecer que el partido fue un paseo para los actuales campeones, pero, exceptuando los dos últimos juegos, fue muy competido; en todos los juegos los doneztebarras se colocaron a un kintze de conseguir el juego. Ante la baja de Gamboa por lesión, Ezkurra se colocó en el botillo y Pello Iribarren volvió a la plaza después de muchos años.

Donezteb. The Moment (P.Vertiz -J. San Miguel-M.Telletxea-J. Vertiz) 9 - Doneztebe Mikelo (J.Juanena - X.Ibarrola-U. Sapuppo-J.Etxebeste) 4. Marcador: 4-0, 4-2, 5-2, 5-4, 9-4.

Los actuales subcampeones, a pesar de jugar con dos pelotaris no habituales, consiguieron los tres primeros puntos del campeonato, aunque sin brillo. Consiguieron kintzes brillantes pero también tiraron bastante pelota. Mikelo, por su parte, tuvo muchos altibajos y no aprovechó sus oportunidades.

Doneztebe Avia (J.Almandoz-A.Mutuberria-J. Apezetxea-J. Telletxea) 4 - Irurita Biek (J. Azkarate -J. Urtasun-G. Etxenike-I. Etxandi) 9. Marcador: 0-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7, 4-7, 4-9.

Exhibición del equipo iruritarra. Azkarate alternó toda clase de saques, Urtasun liberado del botillo juega mucho más descansado y los dos cuartos excelentes. Visto el nivel de este equipo, más de un espectador le colocaba como uno de los máximos favoritos a la txapela.

Clasificación

Grupo 1: Irurita Miguelene, 9 puntos; Doneztebe Apeztegia, 6; Doneztebe Zarbonet, 4; Arraioz Sagardia, 3; Doneztebe Titi, 2. Grupo 2: Doneztebe Avia, 7 puntos; Irurita Biek 6; Doneztebe The Moment, 3; Doneztebe Mikelo, 3; Oiz Kokoetxea, 2.

Cartelera

En el grupo primero, Arraioz Sagardia se medirá hoy a las 17.00 horas a Doneztebe Titi y el Doneztebe Zarbonet-Doneztebe Apezteguia, queda aplazado al domingo 7 de mayo (jornada de recuperación) por estar la plaza Bear Zana ocupada con el Dantzari Eguna. En el grupo segundo el Doneztebe Mikelo-Irurita Biek, se jugarán hoy sábado a las 5 de la tarde y el Oiz Kokoetxea-Doneztebe The Moment el lunes a las 17 horas.

Partidos de fútbol

Hoy sábado, Regional, Antigua Luberri-Gure Txokoa, 17,30 en Rezola; Aoiz-Baztan, 17; Doneztebe-Artajonés, 17. Juvenil, Beti Gazte-Kostkas 18; Gure Txokoa-Oiartzun 19,45; Azkoyen-Baztan 18. Cadete, Beti Gazte-Dunboa 15,45.

Para mañana domingo, en División Honor Regional, Beti Gazte-Mutriku 17. En Juvenil, Burlades-Doneztebe 12,15. En Cadete, Gure Txokoa-Landetxa 11,30. En Infantil, Beti Gazte-Ordizia 11,30; Real Unión-Gure Txokoa, 12,30 horas.