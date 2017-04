Exposición sobre Isidoro Fagoaga

Un traje con el que interpretó alguna de las muchas óperas en los mejores teatros de la época, un casco que se sirvió para caracterizarse de uno de los personajes, uno de sus baúles, cartas, su caja de maquillaje... son algunos de los detalles de la vida del famoso tenor y escritor beratarra Isidoro Fagoaga que ahora se pueden ver en la casa de cultura de Bera.

La exposición forma parte de 'Isidoro Fagoaga, Bada tenorea', un programa de actos que se desarrollarán a lo largo de todo este año y que han preparado un grupo de vecinos con la colaboración del Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra, la familia de Fagoaga y también el músico e investigador Germán Ereña.

La muestra se inauguraba el viernes por la tarde, y no faltaba este último ni tampoco miembros de la familia del recordado y homenajeado. Como explicaban los organizadores en la presentación, «vamos a poder ver detalles, una mínima parte de todo lo que se guardaba en unos baúles en su casa de Irurita. Gracias, muchas gracias a la familia y también, a Germán, porque sin él esto no habría sido posible». Ereña, tras investigar durante años a Wagner, llegó hasta Fagoaga. Y gracias a su curiosidad por el tenor beratarra, llegó hasta unos baúles que ya nadie recordaba, con un contenido que sorprendió a todos. «Era muy ordenado, muy de guardarlo todo. Por eso está mucha correspondencia, referencias a todos los lugares donde actuó, además de las ropas y demás. Ahora desde el Gobierno de Navarra están realizando un trabajo de recuperación de todo ese material, para que no se pierda».

80 años de su retirada

El próximo 26 de abril se cumplirán 80 años del bombardeo de Gernika. Una fecha que cobró vital importancia en la vida del beratarra Isidoro Fagoaga Larratxe. Se encontraba cantando en Sicilia (Italia) cuando tuvo conocimiento del bombardeo, y decidió retirarse de los escenarios para siempre.

Nacido en la casa Agramontea de Bera, en 1893, a los 14 años se marchó a Argentina, donde residía un tío suyo. En Buenos Aires comenzó a estudiar canto. Con 19 años se marchó a Italia, donde siguió estudiando canto. A consecuencia de la I Guerra Mundial se cerró el conservatorio, y tuvo que regresar a Bera. Gracias a una beca de la Diputación de Navarra concluyó sus estudios en Madrid. En 1919 debutó como cantante de ópera en Madrid. La fama le llegó a partir de 1925. Actuó en los mejores teatros de España, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Alemania e Italia. Fue uno de los principales tenores de entreguerras en La Scala de Milán.

La exposición se podrá ver hasta el 21 de mayo de jueves a sábados de 18.00 a 20.00 horas y los domingos de 11.30 a 13.30 horas.

Otros actos

Tras la inauguración de la exposición tuvo lugar un concierto del ochote Karnaba. Los actos continuarán el 28 de abril con la charla 'Isidoro Fagoaga y el bombardeo de Gernika' a cargo de German Ereña a las 19.00 horas en Beralandeta.

El sábado 6 de mayo se llevará a cabo un homenaje en la casa Agramontea del barrio de Illekueta a las 12.30 con la coral de Bera, Banda de Bera y dantzaris del Gure Txokoa.

El 19 de mayo continuarán las charlas con 'Wagner auziaz' (Hedoi Etxarte) a las 19.00 en Beralandeta. El 26 de mayo tendrá lugar la mesa redonda 'Isidoro Fagoaga desde cerca' a las 19.00 en Jamotenea. Además, el 30 de mayo se llevará a cabo una gynkana y el 9 de junio un concierto teatralizado 'Isidororen bidaiak' a cargo de los alumnos de la escuela de música de Bera que lleva su nombre. La cita será a las 22.00 en la plaza del Ayuntamiento. Los actos continuarán en otoño.