Título de la ESO para mayores de dieciocho años en la comarca

Un año más como ocurre desde 2015, el Ayuntamiento de Baztan, las Mancomunidades de Malerreka y Bortziriak, a través de los Servicios Sociales de Base y en coordinación con los institutos de la zona y Cederna Garalur, han puesto en marcha un programa para que las personas mayores de 18 años puedan sacarse el título de la ESO en la comarca.

«Este programa, estaba implantado en distintas zonas de Navarra, pero en nuestra zona no. Existía un gran vacío en este aspecto, ya que las personas que no habían acabado sus estudios anteriormente, en nuestra zona no tenían la oportunidad de acabarlos. Con este servicio, se ha logrado ofrecer la oportunidad a las personas que en su día dejaron sus estudios sin terminar, el poder terminarlos», explica Marga Erdozain, concejal de Doneztebe. El objetivo del servicio es ofrecer a las personas mayores de 18 años la posibilidad de realizar los estudios básicos, a través del sistema público y gratuito. Las personas participantes, tienen la oportunidad de lograr el título de la ESO.

Los interesados en inscribirse para el próximo curso 2017-2018 pueden hacerlo desde el próximo 24 de abril hasta el próximo 5 de mayo, llamando a las oficinas del Instituto de Lekaroz. El número de teléfono es 948581803 y el horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y los martes hasta las 18.00 horas.

Este curso se están sacando el título 40 personas, mientras que en los años anteriores fueron en torno a 10. «El curso es de septiembre a junio, por las tardes de tal manera que se dan 4 módulos de 4 meses y en dos años pueden tenerlo terminado», explica Laura Andresena, de los Servicios Sociales de Baztan, Urdazubi y Zugarramurdi. «Suelen ser personas de entre 30 y 40 años, que dejaron los estudios porque comenzaron a trabajar. Hay bastantes hombres», explica Erdozain. Junto a ellas dos presentaron ayer el programa Begoña Alberro e Itziar Iguzkiagirre, de los Servicios Sociales de las Mancomunidades de Malerreka y Bortziriak, Josu Iratzoki alcalde de Bera y Juan Cruz Iriarte, concejal de Baztan.