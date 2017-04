Bera y El Vendrell, unidos por una mona de chocolate

Cataluña es sinónimo en Pascua de mona de chocolate. La tradición se renueva y cada año los pasteleros se afanan por realizar figuras llamativas en las que derrochan imaginación y horas de trabajo. Bien lo sabe Iñigo Sarobe, de la panadería del mismo nombre de Bera, que además es maestro chocolatero. Cuando su amigo y también pastelero Oriol Rusell le invitó a participar en la elaboración de una mona muy especial, él no lo dudó y viajó hasta El Vendrell.

Se trataba de una figura de 20 kilos de chocolate que simula una torre humana en reconocimiento a 'Los castellers Nens del Vendrell', de los que el padre de Rusell fue presidente. Con un quatre de vuit, un 4 de 8 de chocolate, han querido homenajearles por su espectacular 2016, que además fue su 90 aniversario.

Oriol Rossell, de L'Obrador del Vendrell, e Iñigo Sarobe, pastelero navarro, se conocieron hace años en un curso de pastelería y quedó una gran amistad que ha llevado a diversas colaboraciones. «No lo dudé. En cuanto me llamó y me contó la idea, me pareció estupenda y me fui para llí en cuanto pude».

Rossell, pastelero y de los Nens del Vendrell, pensó en este reto de hacer un castell de chocolate. Se lo propuso a Sarobe y este no dudó. Lo primero fue pensar cómo debía ser la estructura y diseñar a los pequeños castellers de chocolate que levantarían la singular q torre. Las figuras de chocolate empezaron a formar una piña y a subir pisos para montar un castell.

«Empezamos por dar forma a los pequeños castellers, pensando siempre en una estructura sólida que hiciera estable la figura. Un piso, otro y otro, coronado al fin por la enxaneta, que colocamos con sudor en las manos y máxima atención», explica Sarobe desde su panadería y pastelería de Bera.

«El resultado, un trabajo de detalles con un final espectacular», cuenta orgulloso por el buen trabajo realizado. Durante varios días la monumental pieza de 20 kilos de chocolate estuvo expuesta en el escaparate de L'Obrador del Vendrell, pero no la han puesto a la venta porque Oriol Rosell tenía claro que la iba a regalar a sus homenajeados. De hecho Sarobe volvió a viajar para no perderse la entrega de la mona a sus protagonistas.