Abierto el plazo para presentar las portadas del programa de fiestas de Bera

Ya está abierto el plazo para presentar los trabajos al concurso para elegir la portada del programa de fiestas de Bera que cada año convoca la comisión de Cultura. Puede participar todo el que lo desee y se pueden presentar un número ilimitado de trabajos.

La portada reflejará el ambiente festivo de Bera y deberá aparecer el texto 'Berako Bestak 2017'. Las fotografías o imágenes serán en color, no se admitirán diapositivas, se presentará en papel, y será vertical, con una medida de 18 x 27 centímetros. Se presentarán sobre soporte rígido y convenientemente embalados. El tema, estilo y la técnica empleada será libre, siempre que se refleje el ambiente festivo de Bera. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No se deben haber presentado en otros concursos y no supondrán en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas o de otros artistas, así como de carteles, pinturas, etc. publicadas en cualquier forma.

Los trabajos de deben presentar antes de las 13.30 horas del 2 de junio en las oficinas del Ayuntamiento de Bera.

Detrás de la obra presentada se escribirá un pseudónimo . En un sobre aparte se escribirá en la parte exterior el pseudónimo, y en el interior los datos personales: nombre y apellidos, edad, dirección, teléfono y e-mail.

Las imágenes utilizadas tenderán al equilibrio en la representación de los géneros, sin reforzar los roles y estereotipos tradicionales, evitando un tratamiento peyorativo de las diferencias de sexo, raza, edad, cultura u opción sexual. El Ayuntamiento de Bera será dueño del trabajo ganador y tendrá los derechos para sus anuncios, publicaciones, difusiones, etc. En todos ellos se indicará el autor del trabajo.

Se concederá un único premio dotado con 400 euros.