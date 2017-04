La Arantzako II Mendi Lasterketa tendrá lugar el día 23 de este mes

La carrera de montaña de Arantza, Arantzako II. Mendi Lasterketa se celebrará el 23 de abril a partir de las 9.30 horas, con salida en la plaza de la localidad. La prueba discurre por los montes que rodean Arantza, tiene un recorrido de 20 kilómetros, con un desnivel positivo de 1300 metros. De la plaza de Arantza (275 metros), los participantes se dirigirán a Zepuru, Illurdi (punto más alto del recorrido situado en el kilómetro 7,6), Ekaitza, Ibintza, Ollargata y meta en la plaza de Arantza. Podrán participar todos los atletas, montañeros o deportistas, federados o no federados, mayores de 18 años que lo deseen, hasta un máximo previsto de 300 corredores. Las inscripciones se realizará únicamente a través de Internet en la web www.kirolprobak.com hasta el 21 de abril, fuera de este plazo no se admitirán inscripciones. La cuota de inscripción difiere si es federado o no en montaña, y si se lleva chip amarillo o no; los federados en montaña con chip amarillo pagarán 20 euros, y los que vienen sin chip amarillo 21. Los no federados en montaña con chip amarillo pagarán 22 euros y los que vienen sin el chip amarillo pagarán 23 por participar en la prueba. El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y de accidentes en caso de no estar federado y hacer uso de todos los servicios establecidos por la organización para los participantes.

La entrega de premios se llevará a cabo a las 13.30. Los vencedores de las categorías masculina y femenina recibirán la clásica txapela y 120 euros, los segundos se harán con 80 euros y los terceros 50 euros. Habrá otro premio en recuerdo al montañero Xabier Zubieta, fallecido en la montaña hace diez años. El premio Xabier Zubieta se le otorgará al corredor bortziriarra que pase primero por la cima del monte Ekaitza. Además se sorteará entre los participantes, diversos premios, como una estancia de una noche para dos personas en el Hotel Arantza; dos sesiones en el centro de fisioterapia/osteopatía Iparra; servicio de comidas en los restaurantes de la localidad; dos comidas en el restaurante Arankindegia de Leiza y 10 baxi entradas para Irrisarriland.

La carrera será organizada por la sociedad Ekaitza y el ayuntamiento de Arantza. Los patrocinadores son, la Federación de Montaña de Navarra, Martiko, Berria y Trail, además de la colaboración de diversos comercios, restaurantes y servicios de la localidad y de los alrededores.

La primera edición fue para el beratarra Joseba Larralde, seguido de Aritz Egea, completando el podio el local Dani Iparragirre, mientras que la primera fémina fue Aitziber Ibarbia, en una prueba que completaron el recorrido 119 atletas.