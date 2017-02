El Gobierno foral «vela por la seguridad jurídica» en el PSIS de Aroztegia

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, ha garantizado en el Parlamento que el Ejecutivo está «velando» por «asegurar que haya una seguridad jurídica en todo el procedimiento y todas las actuaciones que se están desarrollando» en el marco del PSIS de Aroztegia, «tanto en lo que se refiere a las actuaciones que ya se han producido, como a las previstas en un futuro».

Se refiere al PSIS sobre el proyecto de construcción de un hotel, campo de golf y más de 200 viviendas en Lekaroz.

«Las acciones desarrolladas han de seguir los principios de seguridad jurídica y suficiencia financiera», remarcaba Elizalde el miércoles en una comisión parlamentaria, solicitada por EH Bildu, en la que ha asegurado que el Gobierno foral también está «velando» porque «se cumplan todos los trámites administrativos y técnicos».

Sobre el expediente, explicaba que el proyecto de reparcelación se aprobó inicialmente en septiembre de 2016 y que se abrió a información pública. En estos momentos, existen cuatro alegaciones. Hay además, una aprobación inicial del proyecto de urbanización, que también se abrió a información pública. Se han presentado dos alegaciones, una fuera de plazo. Se resolvieron los requerimientos interpuestos y precisaba que ahora el expediente está pendiente de sentencia de unos recursos que van por la vía jurisdiccional, por una parte el que interpuso Sustrai Erakuntza y, por otra parte, el de la Junta General de Baztan.

Estudio de los PSIS

A partir del mandato del acuerdo programático, se iniciaron «unos trabajos previos para valorar la situación administrativa de cada uno de los PSIS», explicaba. Se formalizó un grupo de trabajo. En este sentido, se formalizó un grupo de trabajo interdepartamental. Respecto al informe en relación al PSIS de Aroztegia, «este trabajo se ha trasladado al Gobierno de Navarra» y «hasta la fecha no se ha adoptado ninguna disposición por parte del Gobierno de Navarra» y «tampoco hay ningún acuerdo y consideración del informe». En opinión de la consejera, se debe «afrontar el debate» sobre la figura de los PSIS, «una herramienta que es necesaria e importante», pero «lo que no quiere decir que no tengamos que revisar cómo se han estado aplicando».

EH Bildu, Podemos e I-E

Adolfo Araiz, de EH Bildu, recordaba que «uno de los desacuerdos expresos del acuerdo programático» era el PSIS de Aroztegia y volvía a calificar el proyecto de «pelotazo urbanístico» y lamentaba que el Gobierno actual «no considere ninguna de las opciones de trabajo alternativas».

Luis Zarraluqui (UPN), defendía la figura de los PSIS, con los que «se han hecho muchas cosas, algunas de ellas bastante notables y positivas». Sobre Aroztegia, subrayaba que se trata de «una iniciativa empresarial que se ha considerado positiva para el conjunto de la zona».

En representación de Geroa Bai, Unai Hualde argumentaba que el proyecto de Aroztegia es «interesante para el futuro y coherente con un potencial económico que tiene este valle» y remarcaba que el Gobierno actual, «nos guste más o menos, se lo encontró aprobado definitivamente como PSIS. Por muchos informes que se hagan queda meridianamente claro que cualquier opción de modificación del PSIS implica un riesgo indemnizatorio».

Rubén Velasco (Podemos) explicaba que «en principio no veíamos mal el proyecto, excepto por las viviendas planteadas que nos parecían desproporcionadas, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de vivienda que hay en el Baztan». Guzmán Garmendia (PSN), acusaba a EH Bildu de «poner palos en las ruedas» y ha criticado que la coalición abertzale se dedique «a retrasar un proyectos de unos inversores del mismo valle».

Ana Beltrán (PPN) consideraba que las críticas al proyecto van en la línea de los tres grupos opositores. José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, expresó su oposición al PSIS de Aroztegia por «desproporcionado».