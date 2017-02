El Doneztebe saca un punto en un partido duro y vistoso en Etxarri Aranatz

El Doneztebe visitaba Etxarri Aranatz, campo complicado siempre ante un equipo local que venía de una dinámica muy positiva con cinco partidos seguidos sin perder y cuatro victorias. Pese a las lluvias, el campo muy bien cuidado y aunque blando, aguanto bien el partido. Para colmo de los males doneztebarras con las lesiones, el capitán Iker Irazoki se lesionaba en el calentamiento dejando su sitio a Javier Ostiz.

El partido fue un duelo de estilos, muy igualado y con alternativas para ambos. Con mucha nobleza y deportividad por ambos conjuntos, hasta el punto de acabar agotados todos los jugadores. El Etxarri propuso un juego directo hacia su delantero y ambas bandas, sobre todo la izquierda. El Doneztebe sin embargo quería el balón he intentaba jugar con su estilo. Una vez superado un comienzo fuerte de los locales, el Doneztebe empezó a dominar y jugar con sentido. No se veían ocasiones claras pero en el minuto 20, una internada de Marcos por la derecha acababa con un centro que en el palo contrario era rematado por Mikel Retegi a la red, 0-1. El gol enrabieto al Etxarri, que se hizo con el dominio del partido. Encerraron al Doneztebe atrás con juego directo y lo pasaban realmente mal para defender. Sobre todo por banda izquierda el Etxarri hacia mucho daño. No eran ocasiones claras pero con tiros de media distancia y continuas llegadas, el Etxarri merecía el gol. Sin embargo, el Doneztebe empezó a recuperarse y a tener el balón.

Penalti por manos

Cuando parecía que el acoso había pasado, el árbitro señalaba un penalti favorable a los locales por manos en el minuto 38. Jugada muy protestada por el Doneztebe, ya que si las manos eran dudosas, lo que sí parecía claro es que habían sido fuera del área. El Etxarri lo transformaba y con empate se llegaba al descanso. Con un rato de verdadero agobio del Etxarri y con otros de dominio del Doneztebe, se firmaban unas merecidas tablas al descanso.

Tras el descanso, el Etxarri salió igual de fuerte y daba un larguero nada más empezar. El Doneztebe defendía muy bien los primeros minutos y poco a poco crecía en el partido. El Etxarri no podía mantener el ritmo de presión y bajaba físicamente. Ahí empezó a aparecer la calidad de los doneztebarras que con balón empezaban a llegar mucho más y a jugar en campo contrario. Parecía que el que mejor acabara físicamente iba a ser quien se llevara el partido y, pese a algún coletazo del Etxarri, daban mejor sensaciones los visitantes que, con los cambios, fueron a por el encuentro. Esta vez el acoso era del Doneztebe, aunque sin ocasiones claras. Y casi en el descuento, Irail estaba a punto de conseguir la victoria.

Así, se conseguía un empate justo para romper con la mala dinámica del mes de enero ante un rival muy exigente. Los doneztebarras ya están recuperando las sensaciones en un partido en el que sufrieron muchísimo, supieron aguantar en los momentos malos hasta dar la vuelta a la situación y acabar mereciendo más. Muy trabajado y partido bonito para el espectador. Dentro de los golpes y contactos que hubo dentro del campo, deportividad total de ambos equipos. Toca preparar la visita del Lagun Artea a Santesteban, tercer clasificado en liga.

Doneztebe: Andoni Irazoki, Andoni San Martin, Xabi Erasun, Julen Retegi, Beñat Leiza, Javier Ostiz (Iban Iturria ), Jon Sein (Irail Cestau), Mikel Retegi, Jaime Sein, Marcos Azkarate (Diego Armando) y Borja Arregui.