El juvenil fue superior a un Allerru al que venció por 4-1

El equipo juvenil del Beti Gazte sumó tres puntos en Mastegi al derrotar por 4-1 al Allerru, en un partido en el que los locales fueron superiores, pero les faltó, eso sí, un poco de más control en el centro del campo y algo de velocidad.

La nota positiva, además del regreso al equipo de Urki que llevó mucho peligro arriba, son las recuperaciones de Julen Arakues e Iñigo Etxegarai que han estado alejados mucho tiempo de los terrenos de juego debido a lesiones. Quien no jugó fue Beñat Conde, pieza muy importante en el centro del campo, ya que estaba convocado para el domingo con el primer equipo gaztetxu. El partido comenzó sin que ninguno de los dos equipos controlara el juego, viéndose a un conjunto local sin chispa, al que le faltaba meterle un punto más de velocidad. En uno de los balones que corrían sin control, Paulo en el centro del campo mete entre líneas a Urki quien controla y ante el portero lezotarra sentencia y pone el 1-0. El partido transcurría sin dueño, lo mismo estaba el esférico en una parcela que en la otra y aunque el Allerru no creaba excesivo peligro al estar mejor la zaga local que los delanteros visitantes, la mínima diferencia en el marcador era una incertidumbre. En el minuto 25 dispusieron los rivales de los de Lesaka una buena ocasión para empatar. La defensa lesakarra se muestra floja para sacar el balón, un delantero se va de ellos, Unai no está acertado en su salida, le regatea y dispara a puerta vacía, pero Josu lo saca bajo la línea de gol.

La siguiente ocasión estuvo del lado local, minuto 34, en jugada de Bogdan por la izquierda, centra y Jonan recibe dentro del área, sale forzado de entre tres rivales y su disparo cruzado sale junto al segundo poste. El 2-0 llegó en el minuto 39, en un contraataque en el que Xamo mete un balón largo sobre Urki, quien se va de su marcador por velocidad y viendo al portero adelantado desde los tres cuartos del campo mete una perfecta vaselina y marca un bonito gol.

En los primeros compases de la segunda parte el cuadro gaztetxu tuvo sus oportunidades para rematar el partido, pero ese punto de intensidad que les faltaba les impidió. En el minuto 5, jugada de Jonan por la banda derecha, se va hasta la línea de fondo, deja un buen balón a Urki dentro del área, éste dribla a un contrario y en vez de disparar a puerta cuando estaba en buena posición se muestra generoso y prolonga sobre Etxegarai y el disparo de éste sale por encima del larguero. Un minuto después, jugada de Urki que se va de dos contrarios y cuando se quedaba en buena posición cerca de la frontal del área es objeto de falta, la saca Jonan y estrella el balón en la barrera. Una de las mejores jugadas y que finalizó en gol, fue anulada por el colegiado. Minuto 10, buena jugada de Etxegarai que arranca desde el centro del campo, regatea a tres rivales y su centro es rematado sobre la marcha por Bogdan que manda al fondo de la portería, pero el colegiado dudosamente lo anula. En el 13, Urki se aprovecha de una perdida de balón de los visitantes y cuando encaraba al portero es derribado y cae dentro del área, pero el árbitro señala la falta fuera. La saca el mismo jugador y el portero en buena intervención la rechaza a corner. A pesar de llegar con más facilidad y claridad arriba no llegaba el gol de la tranquilidad, si bien es verdad en esta segunda parte estuvo más fuerte el cuadro de Txoperena, al que se le veía tranquilo en el banquillo. En el minuto 18, balón en profundidad de Peio a Urki, se queda ante el portero pero no sentencia. Arakues recupera un balón en el centro del campo en el minuto 20, mete sobre Urki que se va del defensa y mete el pase de la muerte a Peio que hace el merecido 3-0. Dos minutos después el Allerru acortó distancias gracias a más que un riguroso penalti señalado a los locales, que se quedaron todos perplejos por la decisión del colegiado. El Beti Gazte no dejó reaccionar a su rival, ya que en el 24 volvieron a ampliar la ventaja en el marcador. Urki es objeto de una falta, la saca Josu que cuelga el balón al área, el cancerbero se luce en el remate, el rechace lo recoge Urki, cede a Etxegaray al borde del área pequeña, dispara a puerta, lo vuelven a rechazar y finalmente Paulo lo remacha, 4-1.