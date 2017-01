El pediatra Carlos González imparte una charla mañana en Lesaka

La casa de cultura Harriondoa de Lesaka acoge mañana, desde las 11.00 horas, una conferencia del pediatra Carlos González Rodríguez, bajo el título 'Criando con Amor: derribando mitos sobre disciplina y alimentación sin conflictos'. La entrada cuesta 20 euros y se ofrece servicio de guardería gratuita para niños de entre 2 y 8 años. Los más pequeños, explican desde en Centro Dasya, organizadores de la cita, «serán bienvenidos a la conferencia».

Carlos González Rodríguez es doctor en pediatría y autor de varios libros sobre crianza, alimentación y salud infantil. Licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, se formó como pediatra en el Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Especialista en lactancia materna por la Universidad de Londres, es fundador y presidente de ACPAM (Asociación Catalana Pro Lactancia Materna) y colabora con diferentes entidades relacionas con la lactancia materna. Ha impartido múltiples cursos sobre lactancia materna para profesionales sanitarios y asesoras de lactancia. Ha traducido diversos libros sobre el tema, además de ser responsable del consultorio sobre lactancia materna en una revista sobre maternidad y paternidad. Se le considera uno de los máximos exponentes en los países de habla hispana en métodos no conductivos, conocidos también como «crianza con apego». Ha publicado los libros: 'Mi niño no me come', 'Bésame mucho', 'Cómo criar a tus hijos con amor', 'Un regalo para toda la vida, guía de la lactancia materna', 'Entre tu pediatra y tú' y 'Creciendo juntos'. Además se ha publicado una edición recopilatoria de los tres primeros libros bajo el título 'Comer, amar, mamar'. Bajo su dirección, ACPAM ha publicado el libro 'Manual práctico de lactancia materna', escrito por él mismo. También ha publicado el cuento infantil 'Mi mamá es un canguro', escrito por Susana Ramírez , en el que se aborda el tema del nacimiento de bebés prematuros y el Método Madre Canguro.