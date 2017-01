El Baztan remonta en Azagra y se mete en puestos de promoción

El Baztan tenía una difícil salida el domingo, ya que se desplazaba a Azagra para enfrentarse a la Peña Azagresa, segundo de la clasificación de la Primera Autonómica y que se encontraba imbatido en casa. El partido fue bonito y entretenido, con dos equipos que querían los puntos, pero el marcador no se movió en la primera parte.

En la segunda los locales metieron una velocidad más, dando más ritmo al partido, viéndose compensados a los diez minutos después de una buena jugada de un delantero que se va de tres jugadores baztandarras, para dar el pase de la muerte a un compañero que no perdona y pone el 1-0. El Baztan todavía con mucho tiempo por delante, no bajó la guardia, comenzaba a inquietar más a su rival que no se sentía cómodo y perdía buenos balones que eran aprovechados por los visitantes para salir a la contra y llevar peligro. En una de ellas, mediada esta segunda parte, el veterano Aletxu Mota que había sustituido al joven Patxi Sarratea, manda el balón al fondo de la portería local. Los de Azagra no daban como bueno el empate, buscaban un nuevo gol mientras que los de Elizondo se dedicaban a capear el temporal y buscar pérdidas de balón de sus rivales para montar nuevas contras. El capi Asier Lizarza sentenció el partido al culminar un ataque y marcar de volea en el minuto 85. Hasta el pitido final el partido se volvió loco teniendo ocasiones de marcar ambos equipos.

Importantes tres puntos que subieron al casillero rojillo, que con 28 puntos se mete en puesto de promoción al finalizar la primera vuelta, quedándose a cuatro puntos del ascenso. La próxima jornada comienza la segunda vuelta y el Baztan jugará de nuevo fuera y lo hará en Cascante ante el Aluvión, equipo situado en la zona media de la tabla pero con solo cuatro puntos menos que los de Elizondo y que lleva encajadas tres derrotas consecutivas. El partido será el domingo a las 16.30 horas.

Alineación: Mikel Sagaseta, Antton Astiz, Andoni Goñi, Mikel Azpiroz, Xabier Gil, Iñaki Azpiroz (Xabi), Patxi Sarratea (Aletxu Mota), Asier Lizarza, Javi Urrutia, Iñigo Dendarieta, Ioritz Mitxeltorena (Javier Maylin).