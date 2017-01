El Gure Txokoa suma los primeros tres puntos de la fase de ascenso a preferente

A la tercera, la vencida. El Gure Txokoa sumó los primeros tres puntos de la fase de ascenso a Preferente, al derrotar al Iluari en la tarde del sábado en Herrera, en un partido en el que los visitantes fueron a remolque y se tuvieron que emplear a fondo para conseguir la victoria.

El equipo de Bera sigue contando con bajas muy significantes que hace que se resienta al no poder contar con un banquillo en condiciones. El sábado fue con catorce jugadores, uno de ellos el portero suplente, que en los últimos minutos fue jugador de campo. Uno de los renqueantes, Alain, que marcó el segundo gol a los pocos minutos de saltar al terreno de juego, volvió a resentirse después de una dura entrada.

Le tocó sufrir al cuadro beratarra en los primeros minutos, en los que los locales salieron más decididos, costándole al Gure asentarse y mantener el balón. Jokin Pinatxo fue el culpable de que el Iluari no se adelantara en el marcador por partida doble, al sacar dos balones bajo la misma raya en los minutos 2 y 10 de partido. Cuando se cumplía el cuarto de hora de juego subió el 1-0 al marcador, en una jugada de mucha fortuna con un medio disparo-centro que con Alzuri algo adelantado entró en la portería de los de Bera. El Gure estaba tuteando a su rival y llegaba arriba con más facilidad pero sin disparar a puerta. En el minuto 24, en una jugada de ataque visitante, Mortxi es objeto de una falta en la frontal, la saca en jugada ensayada Pinatxo sobre Esnaola que se encontraba desmarcado en el lado derecho, éste centra y remata Gwendal al fondo de la portería, 1-1. Dos minutos después el Gure tuvo una buena ocasión para haberle dado la vuelta al marcador. Rubén recibe un balón al borde del área, se va de su rival y remata ante el portero, pero su flojo disparo lo rechaza el cancerbero. Al borde del descanso, Rubén es objeto de una falta a la altura del centro del campo, la saca Pinatxo directamente a puerta y el portero no atrapa el esférico y finalmente la defensa saca el balón bajo palos, llegándose con el empate a uno al descanso.

Segunda parte

La primera jugada de peligro de la segunda parte llegó de lado del Gure. Gwendal se interna por la izquierda, centra y Aitzol no llega a rematar delante de la portería y sin contrarios, el balón lo controla Esnaola pero su flojo remate da en un contrario y sale a córner. En el minuto 15 se vio la mejor jugada del partido en la que el balón terminó dentro de la portería del Iluari, pero incomprensiblemente el colegiado anuló el gol visitante. Mortxi se hace con el esférico en el centro del campo, mete en profundidad a la banda izquierda sobre Esnaola que se interna casi hasta la línea de fondo, mete un extraordinario centro hacía atrás y Rubén de magnífico testarazo clava el esférico en la portería contraria. Bonita jugada con mejor final, pero el colegiado anuló por fuera de juego del rematador, cuando era completamente legal, al ser el centro hacia atrás además de adelantarse en el remate el delantero beratarra a la defensa local. Jugada que sirvió para que jugadores del Gure acumularan tarjetas.

El Gure era quien más inquietaba la portería contraria, buscaba la victoria. En el minuto 23, jugada de Gwendal que dispara ante el portero y éste le responde con un buen desvío a corner. Dos minutos después, Errandonea es objeto de una falta a la altura del medio del campo, Pinatxo cuelga un buen balón dentro del área y Alain que llevaba 8 minutos sobre el terreno de juego manda al fondo de la portería, 1-2. En el minuto 32, falta sobre Alain al que le castigan el tobillo lesionado, la saca Pinatxo y Mortxi entrando solo al primer palo remata forzado con la punta del pie y sale fuera. Una jugada en la que si el jugador beratarra no llega a rematar podía haber terminado dentro de la portería.

Tres minutos más tarde Gwendal tuvo una buena ocasión para haber matado el partido al quedarse solo dentro del área ante el portero, pero le pilla a contrapié y no llega a rematar. En los últimos minutos tocó sufrir, ya que los locales se fueron en bloque arriba, pero los jugadores del Gure sacando fuerzas de donde no había supieron defender el resultado. En la jugada tonta del partido, en la prolongación, minuto 47, un defensa local ante la presión de un contrario, cede el balón a su portero que se encontraba fuera del área, éste no controla y termina en el fondo de la portería, 1-3. No sentó bien esta jugada en el equipo local, que hasta que dio por finalizado el colegiado el partido, minuto 96, realizaron algunas entradas que sobrepasaban la raya.

Los puntos a la Regularidad fueron para Pinatxo 3, Jon 2 y Mortxi 1.

Alineación: Alzuri, Arozena, Josu (Etxenike m50), Pinatxo, Jon, Mortxi, Esnaola (Xabi m85), Aitzol, Rubén (Alain m62), Errandonea y Gwendal (Jonan m90).