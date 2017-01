El Doneztebe encaja la primera derrota en casa

El Doneztebe ha comenzado mal el 2017, al perder los dos partidos disputados y el último sirve para que los Santesteban pierdan la imbatibilidad en el Iñaki Indart, siendo éste el último encuentro de la primera vuelta.

Tarde lluviosa pero campo en perfecto estado para recibir al Beriain y cerrar la primera vuelta. Antes del partido, la afición y la primera plantilla doneztebarra, hizo un gran reconocimiento y foto conjunta con los equipos que han participado en el torneo interescolar de la Fundación Osasuna. El equipo femenino como campeón y el masculino cuarto y con Markel Jabalera designado mejor jugador y Oihan Sarratea como máximo goleador. Merecido homenaje a la cantera local.

El encuentro empezó muy igualado y con mucho ritmo. Poco a poco el Doneztebe le fue cogiendo el pulso al partido y desde el dominio del balón, mandaba en el mismo. A los 20 minutos, un centro desde la derecha de Jaime era rematado de cabeza por Borja a la red. Se adelantaban los doneztebarras y el gol les hacía crecer en confianza, viéndose a continuación los mejores minutos locales. Borja al poco mandaba un disparo al larguero y Marcos a punto estaba de acertar en el rechace. Otra gran jugada combinada local era rematada por Mikel pero el portero visitante se lucía. El Doneztebe en este rato merecía más pero el Beriain, a balón parado, lo intentaba y metía un poco de miedo. Justo antes del descanso, Andoni hacía una gran parada a disparo de un delantero visitante que se encontraba un balón suelto dentro del área.

Tras el descanso, el Beriain igualó de nuevo el partido y ya no se veía el dominio local de la primera mitad. A pesar de la igualdad, no había ocasiones claras por ningún equipo. Pero de nuevo, en quince minutos erráticos de los doneztebarras, el Berian daba la vuelta al marcador, ambos goles a balón parado. Dos saques de esquinas por cada lado daban al traste con el partido en los minutos 56 y 70. El Doneztebe no se rendía pero esta vez se fueron a por la remontada con poco orden y sin llegadas claras. A pesar de todo, se vaciaron y a falta de cinco minutos, Borja llegaba por banda derecha y su pase de la muerte era rematado alto por Mikel en una clara ocasión.

Una pena porque no daba tiempo para más, llevándose el Berian la victoria y endosando la primera derrota en casa a los locales, que pese a que llevan dos tropiezos seguidos han realizado una excelente primera vuelta. El cuerpo técnico felicita a sus jugadores por la misma, ya que en su debut en la categoría tiene mucho mérito acabar sextos la primera vuelta, cerca de la cabeza de la tabla y lejos del descenso y se alegran de ir recuperando poco a poco a los jugadores lesionados que van a ayudar mucho en la segunda vuelta. Los doneztebarras comenzarán ésta en casa recibiendo al líder, el Bidezarra.

Doneztebe: Andoni Irazoki, Andoni San Martin, Iban Iturria (Ander Vertiz), Julen Retegui, Beñat Leiza, Javier Ostiz (Jon Sein), Jaime Sein, Marcos Azkarate (Iker Irazoki), Irail Cestau (Jon Belarra), Mikel Retegui y Borja Arregui.