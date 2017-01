El Gure Txokoa encaja dos goles en el segundo tiempo y pierde 1-2 ante el Segura

El Gure Txokoa hizo méritos para haber sumado un punto en la primera parte, porque la segunda fue de los visitantes, pero en éste segundo tiempo encajó los dos goles y el último fue de los que deja tocado después de un fallo garrafal del portero que antes había salvado a su equipo con buenas intervenciones.

El partido se jugó en la tarde del domingo bajo una constante lluvia, que hizo que el nuevo césped de Matzada tuviera bastante agua. El encuentro tuvo dos partes completamente diferentes, en la primera mandaron los locales y en la segunda con un desarbolado Gure, el que apretó y buscaba con ahínco la portería contraria fueron los de Segura. El equipo local contaba para este partido con numerosas bajas por lesiones, prácticamente todas salvo la de Mortxi por 5 cartulinas amarillas. El cambio del césped les está pasando factura a los de Bera, que hace recordad a lo que les sucedió a los del Beti Gazte. Para este partido Angeltxo y Javier recuperaron a Jon Errandonea, que luego sería el autor del gol local, saliendo en la segunda parte también Mikel Moreno retirado de los terrenos de juego casi un año por lesión. A la lista de lesionados hay que sumar ahora a Eskudero y Aldazabal, finalizando también el partido renqueante Jokin Pinatxo.

El partido comenzó con dominio local y parecía que era un partido para sumar los tres puntos. La primera ocasión la tuvieron en el minuto 5, en una falta que cabecea mal Eskudero en el segundo poste, saliendo el esférico luego por el primero. Cuatro minutos más tarde, en la que fue la mejor jugada del partido, finalmente el balón le llega a Gwendal que controla, se interna, pero no sentencia cuando se había quedado frente al portero. Mediado este periodo, Eskudero dribla a un contrario y al portero, siendo su remate a puerta sacado por un contrario en la misma línea de gol cuando entraba en la portería.

Su rival, el Segura, prácticamente no inquietaba a Jonan Yanci, llevando algo de peligro en dos jugadas a balón parado, saque de esquina y en una falta. Eskudero fue el protagonista de la siguiente jugada de peligro del partido. Minuto 39, dribla al portero y a un contrario, saliendo su remate por encima del larguero. Estaban siendo bastantes las ocasiones desaprovechadas. El colegiado volvió a no estar acertado con los de Bera. Aldazabal es derribado por el portero en el minuto 43 dentro del área, cometiendo un penalti claro que no fue señalado.

En el minuto 45 y con el Gure buscando el gol, Gwendal se interna por la derecha, centra y el remate de Aldazabal dentro del área da en un contrario saliendo el esférico a córner, lo sacan y Errandonea en el segundo palo cabecea al fondo de la portería. En esta jugada bien que podía haber señalado el colegiado también un penalti por derribo a Jon que no fue sancionado y las protestas del jugador beratarra solo sirvieron para que viera la cartulina amarilla. El Segura sacó del centro del campo y el árbitro dio por finalizada la primera parte al que se llegó con el 1-0.

Dominio visitante

El Segura fue el dominador de la segunda parte, salieron decididos a mejorar el resultado y lo consiguieron. Entraban muy fácil por la banda izquierda, desbordando a la zaga local y el primer susto lo dieron en el minuto 4, en una internada por esa banda y el disparo cruzado se pasea por delante de la portería beratarra. En el 7 la llegada arriba fue por la otra banda y Jonan, con suspense, lo atrapa en dos tiempos. Un minuto más tarde llegó la lesión de Eskudero y en el 9, doble intervención de Jonan que evita que los visitantes empaten. En el 20 se lesionó Aldazabal, él sólo como Eskudero, en jugada de ataque. El Segura estaba apretando mucho y al Gure le costaba sacar el balón, encontrando su recompensa en el minuto 23, al aprovechar un rechace y en el posterior disparo el balón da en la parte baja del larguero y aunque salió debió de botar dentro de la portería y establecen el empate. No se conformaron los visitantes con la igualdad, sino que siguieron jugando en la parcela local. En el 28, la defensa del Gure estuvo mal y Jonan resuelve.

Los de Bera poco hicieron en ataque contabilizándose un saque de una falta que fue rematada de cabeza por Rubén y rechazada por un defensor bajo palos. En el 34 llegó la jugada desgraciada para los de casa. Sacan los del Segura una falta desde casi el centro del campo, el balón le llega directamente a Jonan que sin oposición intenta atajarlo y se lo traga, 1-2. En el 48 y con todo el Gure volcado, los visitantes cometen una falta, la saca Pinatxo y el portero bajo palos lo rechaza a corner y aquí se acabó el partido.

Los puntos a la Regularidad fueron para Errandonea 3, Pinatxo 2 y Eskudero 1.

Alineación: Jonan, Etxenike, Josu (Irazoki m70), Jon, Arraztoa (Moreno m60), Pinatxo, Aldazabal (Joel m65), Eskudero (Aitzol m54), Rubén (Purina m80), Errandonea y Gwendal.