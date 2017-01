Un espeso Doneztebe recibe una cura de humildad en su visita al San Andrés

El Doneztebe retomaba la competición liguera visitando en Estella al San Andrés, en un campo grande y espectacular. Los locales se encontraban en puestos de descenso y necesitados de puntos, ante un Doneztebe en zona noble de la tabla en quinta posición.

El partido empezó con un Doneztebe que quería el balón pero que no era capaz de romper la primera línea de presión del San Andrés, que esperaba en su campo con paciencia. Los doneztebarras se precipitaban desplazando en largo sin hacer daño y poco a poco perdían el balón y el dominio, jugando a lo que querían los locales. El San Andrés proponía un juego directo sobre todo por el lado derecho, y no había manera de bajar el balón de nuevo. Pese a que no se veían ocasiones claras, la falta de balón hizo que el Doneztebe estuviera incómodo sin llegar a puerta, mientras que el San Andrés a balón parado creaba peligro.

Tras el descanso, el Doneztebe se propuso tener el balón y volver a dominar, pero cinco minutos fatídicos golpearon a los doneztebarras muy duro. A los cinco minutos de este periodo, a la salida de un saque de esquina, el San Andrés se adelantaba en el marcador con un remate de cabeza. Casi a continuación, en un centro lateral, de nuevo los locales goleaban tras aprovechar varias indecisiones. El cuerpo técnico del Doneztebe intentaba mover el banquillo con varios cambios, en búsqueda de dar con la tecla. Tras los goles el San Andres se metió atrás para defender su renta y el Doneztebe empezó a estar más reconocible y llegaban las ocasiones. Jaime de cabeza e Irail por la izquierda tenían ocasiones. Mikel casi aprovechaba un balón en profundidad y Xabi de falta no conseguía el gol. De haberlo conseguido quizá se hubieran metido más en el partido pero por lo menos acabaron el encuentro encerrando al San Andrés, que casi marca el tercero tras otro error en defensa visitante.

El Doneztebe presentaba muchas bajas por lesión y con varios jugadores que arrastraban molestias o enfermedad durante la semana, pero la realidad es que estuvieron más espesos que de costumbre y no les salía nada. La próxima jornada recibirá al Beriain en Santesteban para cerrar la primera vuelta. La nota positiva es la vuelta de Iker y Edu a los terrenos de juego tras sendas lesiones.