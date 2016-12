El juvenil remonta dos goles y se impone 4-2 al Pasaia

El Beti Gazte que perdía de dos goles para el cuarto de hora de juego ante el Pasaia el domingo en Mastegi, acortó distancias antes del descanso y en la segunda parte pasó por encima de su rival, al que le marcó otros tres goles. Los visitantes salieron más metidos al partido que sus oponentes y en los primeros minutos parecía que eran superiores, pero según fue pasando el tiempo, los gaztetxus se fueron asentando nivelándose el juego.

Cuando se cumplía el minuto 7, un balón suelto es colgado dentro del área local, un jugador del Pasaia realiza un buen control con el pie y ante Unai puso el 0-1. Dos minutos más tarde pudieron aumentar la ventaja a la salida de un córner que fue rematado de cabeza en el segundo poste y sin oposición, pero finalmente el esférico salió fuera.

El colegiado cometió un error garrafal en el minuto 14, al no señalar un clamoroso fuera de juego de dos jugadores visitantes que se habían quedado ante Unai, mandando el balón dentro de la portería, dando como bueno el gol ante el asombro de todos. Jugadores, público, banquillo, todos protestaron, pero el colegiado no quiso rectificar y el 0-2 subió al marcador. Mal se le ponían las cosas a los de Miguel Txoperena, pues además de la desventaja en el casillero no se le veía a su equipo con ganas.

La primera llegada arriba con peligro por parte local no se produjo hasta el minuto 20, cuando el colegiado señaló unas manos de los visitantes fuera del área, sacando la falta Joel por encima de la barrera pero el portero detuvo el esférico. Un minuto después el peligro estuvo en el área local, cuando un delantero se va de dos defensores lesakarras y el disparo ante Unai sale por encima del larguero.

Josu a la media hora de juego, sacó una falta directa a puerta y el cancerbero detiene. En el minuto 38, balón largo sobre Peio que se interna por la banda izquierda, centra e Iker no llega a rematar en el primer palo ni Jonan en el segundo.

Dos minutos después el Beti Gazte acortó la diferencia en un centro de Pikabea por el lado derecho, siendo éste remachado por Jonan ante el portero, 1-2. En la última jugada del primer tiempo, le cogen la espalda a Joel, el delantero mete el pase de la muerte dentro del área sobre un compañero, pero lo intercepta Martin mandando el balón a córner.

Muy superior

El gol metió al equipo local en el partido, más la charla del míster en el vestuario, hizo que los de Lesaka fueran superiores a los de Pasaia en la segunda parte. En el minuto 7, hubo unas manos desde el suelo dentro del área pasaitarra que el colegiado no señaló, continuó la jugada y Joel desde fuera del área conecta un fuerte disparo que lo rechazó el larguero.

El entrenador local dio entrada en el minuto 10 al cadete Igor, para reforzar el centro del campo y estirar a sus jugadores más peligrosos hacia arriba. Surtió efecto, comenzaron las llegadas y el peligro a la portería visitante. En el minuto 11, Jonan que fue una pesadilla para sus contrarios, realiza una jugada personal y dentro del área estando en buena posición no disparó a puerta sino que prolongó sobre Peio, el tiro de éste lo mandó el cancerbero a córner.

El empate a dos llegó en el minuto 17, después de un jugadón de Jonan que se fue de cuantos le salieron al paso, dentro del área dio el pase de la muerte sobre Iker que marca ante el portero, 2-2. Subidón de los locales que se fueron decididos a por el partido, pero a la media hora de esta segunda parte, el Pasaia pudo sorprender en un saque largo de atrás que lo peinan en el centro del campo quedándose uno solo ante Unai, pero el disparo defectuoso se fue fuera. De lo que pudo ser un 2-3 se pasó en la siguiente jugada al 3-2. El Beti Gazte realiza un cambio de juego del lado derecho al izquierdo sobre Peio, éste dribla a su marcador, centra y Jonan define en el área. El partido se caldeó, en el terreno de juego así como en las gradas.

El árbitro no estuvo en su sitio, cuando un jugador visitante, al ser cambiado, se encaró con parte del público local, con el que había tenido antes palabras fuera de tono. Finalmente la cosa no fue a más y siguió el partido. El cuarto gol local subió al marcador en el minuto 37. El colegiado señala una falta favorable a los lesakarras a la altura del centro del campo, mientras los jugadores visitantes protestaban, los locales la sacaron rápida sobre Peio, que se interna y de tiro cruzado puso el 4-2. Unai que fue un mero espectador en la segunda parte, solo tuvo que intervenir en el minuto 42, cuando un delantero visitante está más rápido que la zaga gaztetxu y se queda solo ante el cancerbero, en el uno contra uno estuvo mejor el local que rechazó el disparo.

Alineación: Unai, Xabi, Joel, Martin, Josu, Paulo, Jonan, Peio, Iker, Xamo y Pikabea (Igor m55).