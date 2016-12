Un gol de córner derrota al Beti Gazte en su visita al Real Unión

El Beti Gazte con su derrota en el anexo de Gal ante el Real Unión por 1-0, se mete en puestos de descenso y en el primer partido de 2017 recibirá al líder Anaitasuna.

El partido del sábado comenzó con más posesión para los locales pero más intensidad de los visitantes, que se lanzan en tres ocasiones a la contra sin acierto final. Una buena conducción de Ordoki que no acierta en su tiro desde la frontal y dos disparos forzados en el área por parte de David. Tras esto, la aproximación más clara de los irundarras, que tras una apertura a la banda derecha, el extremo saca un centro medido y Gorka realiza una gran parada al remate del delantero. Más aproximaciones por parte gaztetxu pero la oportunidad más clara fue para el Real Union. El partido se igualaba y tras varios corners para cada equipo, los locales son los que aciertan. Córner desde la izquierda y el central que había subido a rematar, se zafa de la marca y logra cabecear a gol, 1-0 en el minuto 34. El Beti Gazte acusa el golpe y el cansancio y el Real Union gana el medio campo controlando el ritmo del partido hasta el descanso.

Siguieron peleando

En la segunda parte los lesakarras vuelven a reunir fuerza y siguen peleando. Poco a poco, con la inercia del resultado los unionistas dan un pasito atrás para no correr riesgos y esperando contragolpear. Los de Lesaka en cambio siguen empujando consiguiendo jugar más en campo rival. Jugando en esa parcela del campo, el Beti Gazte consigue crear peligro, en sendos saques de esquina bien tocados, una falta directa a portería de Ordoki con posterior rechace de Pilloti repelida por el portero y un pase atrás de David que no acierta a rematar Ubiri. Por el contrario, el Real Union dispuso de tres contragolpes, la más clara un 3 contra 2 que no materializan y no terminan de cerrar el partido. Al final más empuje que fútbol del Beti Gazte que hizo sufrir al Real Union.

Alineación: Gorka, Iker (Xabier m69), Ibón, Luis, Olaizola, Ubiri (Jonan m82), Aitor, Flores (Sanjurjo m65), Ordoki, David (Peio m85), Pilloti.