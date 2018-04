Back (Un grupo de diez): «El secreto es que somos un grupo de amigos, no un grupo de músicos» Jesus Etxeberria, Joël Duzan, Ricardo Benito y Josema Martínez mantienen la energía y la postura de hace diez años / F. DE LA HERA Josema Martínez, Joël Duzan, Ricardo Benito 'Kaio' y Jesús Etxeberria forman el grupo Back que cumple ahora una década sobre los escenarios YLENIA BENITO BIDASOANDV@GMAIL.COM Domingo, 8 abril 2018, 00:38

Saquen del desván ese viejo tocadiscos. Hoy vamos a hablar de rock y lo vamos a hacer con unos rockeros de diez. Los Back. Son de diez no sólo porque llevan una década juntos, también porque son de verdad. Me explico: los Back no están hechos de mitos y leyendas. No fuman, no beben, no trasnochan de fiesta en fiesta y no llevan el cuerpo cubierto de tatuajes. Lo que sí tienen es la energía de los Rolling Stones y el estilo de los Beatles. Tal vez el huir de las leyendas y la 'malavida' sea lo que les ha llevado a cumplir diez años juntos. Pocos grupos pueden decirlo, se separan antes. ¿O eso también es una leyenda?

-Yo creía que los grupos de rock duraban poco, Josema.

-(Risas) Eso es un poco leyenda. Hay gente que lleva muchos años tocando juntos, pero igual como grupo no tantos, eso sí. Bueno, los Beatles duraron diez años.

-¡Vais a superar a los Beatles!

-Sí, sí, vamos camino de ello. Estamos muy contentos. Cumplimos diez años tocando juntos con más de cien canciones y actuaciones a nuestras espaldas.

-Jesús, tú tienes cara de saber cuál es el secreto de vuestro éxito.

-Yo lo tengo claro. Somos un grupo de amigos. Hay grupos de músicos, sí, pero nosotros somos un grupo de amigos que hace música. Hay muy buena armonía entre nosotros.

-¿Estás de acuerdo, Kaio?

-Eso es clave, pero también la edad. Ya no somos unos críos con la cabeza llena de pájaros. No es lo mismo tener 20 años, 30, 40 o 60. De hecho, hay muchos grupos que pasados los años se vuelven a juntar. Los años te dan tranquilidad.

-Yo a vosotros os veo con la energía de los 2o. ¿Sois de esos rockeros que no envejecen, Jesús?

-Los rockeros no tienen edad. (Risas)

-Josema...

-Mira, yo acabo de cumplir 70 años. Me siento fenomenal, no me importa decir mi edad porque me encuentro en plena forma.

-¿Vuestros fans también lo están?

-Bueno, hay de todo pero sí, llegamos más fácil al público que es de nuestra quinta. Tocamos canciones de los 60, 70 y 80. Yo creo que esa también es parte de la clave de nuestro 'éxito'. Son canciones que todo el mundo se sabe. Algunos porque las bailaron en su época y otros porque las han escuchado en casa. Cantidad de jóvenes nos dicen que son canciones que les han puesto sus padres en casa. Al final, ¡todo el mundo lo pasa bien!

-Joël, dime.

-¡Cuenta cuando las fans nos tiran la ropa interior! (Risas)

-Kaio...

-Eso sí que es una leyenda. (Risas) Nosotros no tenemos grupies, en todo caso gustamos a las madres de las fans y las grupies.

-Seguro que hay gente joven entre vuestro público, ¿verdad, Jesús?

-¡Claro que sí! Mira, yo recuerdo un concierto en la playa de la Zurriola, en Donostia. Un chico joven salía de estar surfeando. Estaba con su tabla y su toalla cuando nosotros estábamos a punto de empezar a tocar. Se acercó y me preguntó a ver qué tipo de música hacíamos. Le respondí y me dijo que iba a dejar las cosas en casa y que iba a volver. Bueno, empezamos a tocar y el chaval no se movió de la playa. Está en todas las fotos del concierto con la toalla y la tabla en primera fila. Le gustaban tanto las canciones que no quiso perderse ni una.

-Eso es un fan agradecido, ¡seguro que hay más, Josema!

-Creo que sí. A mí hace poco me pasó una cosa curiosísima. Iba por el bidegorri paseando con mi mujer y la perrita que tenemos cuando nos paramos a charlar con otra mujer que también tenía perro. Mi mujer le preguntó: «¿Cómo se llama?». Y ella respondió: «Back, como tu grupo». Yo me quedé de una pieza, ¡no sabía donde meterme! (Risas)

-Con fans tan entregados, seguro que tenéis alguna actuación memorable...

-¡Muchas! Todas son especiales, pero tuvimos una muy curiosa. Te cuento. Nos llamaron para actuar en las fiestas de un pueblo de La Rioja, en San Torcuato. No habíamos oído ese nombre en la vida, buscamos y encontramos que tenía diecinueve habitantes. (Risas) Nos presentamos allí y al principio no había nadie. No entendíamos nada, pero empezamos a tocar y de repente me vi rodeado de veinte o treinta personas que me conocían. ¡Eran todos de Irun!

-¿Y eso?

-San Torcuato es casi una colonia irundarra, mucha gente debe tener casa de 'veraneo' allí. Ellos tuvieron la idea de llamarnos para amenizar las fiestas. ¡Fue muy curioso y divertido!

-En diez años os habrá ocurrido de todo, pero lo sorprendente es que no faltéis a ensayar. ¿Es así, Kaio?

-Sí, sí. Ensayamos lunes y jueves. Tenemos la suerte de tener un local de ensayo en el que podemos juntarnos cuando queremos.

-Jesús...

-Solo faltamos cuando juega el Madrid. (Risas)

-Kaio, ¡no me lo creo!

-Es broma, ¡ni siquiera nos gusta el fútbol! (Risas)

-Sois unos rockeros atípicos en lo que a leyendas se refiere...

-Puede ser... No fumamos ninguno y tampoco bebemos. En eso somos muy poco rokeros, sí.

-Y tampoco tenéis representante.

-No, ¿quieres ser? Siempre que cobres poco... (Risas)

-No, no quiero ser de esos managers que arruinan carreras. ¿Vosotros elegís dónde tocar, Josema?

-Sí y estamos muy contentos. A los sitios a los que vamos, acabamos repitiendo. La Tunk, el bar Uxoa, en el gastropote de Donostia, el Disco, en el Real Unión, el Don Jabugo... ¡hemos tocado y seguimos tocando en un montón de sitios! Estamos muy agradecidos.

-Solo os falta ir de gira.

-De aquí a final de año tenemos una docena de conciertos cerrados ya, no es una gira pero no está nada mal.

-Joel, hay que seguir haciendo canciones para otros diez años más.

-¡Claro! Eso a veces surge y otras no. Hay días que me levanto con un 'tirorirori' en la cabeza, lo grabo y luego lo llevo al ensayo. Ahí lo preparamos todo, las 'covers' y las canciones.

-Ay, si esas paredes hablasen...

-Cantarían nuestras canciones. (Risas)

-Mensaje para los fans, Josema: ¿hay Back para otros diez años?

-Las ganas las tenemos, ¡sin duda!