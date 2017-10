El Ayuntamiento de Lezo denuncia la quema de dos contenedores por la retirada del PaP Contenedores en una calle de Lezo. / Arizmendi El suceso se ha producido en la inmediaciones del cementerio y ha sido necesaria la intervención de los bomberos EFE San Sebastián Viernes, 13 octubre 2017, 15:14

El Ayuntamiento de Lezo ha denunciado este viernes la quema de dos contenedores en la inmediaciones del cementerio de esta localidad guipuzcoana, que atribuye a una protesta contra el nuevo sistema de recogida de residuos, tras la retirada del "puerta a puerta"(PaP) implantado por Bildu.

El suceso se ha producido pasadas las diez y media de la mañana, y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sofocar el fuego.

El consistorio descarta que haya sido un incidente fortuito, según han indicado a EFE fuentes municipales, que han añadido que no es la primera vez que ocurre algo similar.

Considera que sus autores están en contra del sistema de recogida de basuras mediante contenedores que empezó a funcionar a principios de septiembre en esta localidad, que ahora gobierna el PNV tras haberlo hecho Bildu en el anterior mandato.

«No todo vale»

"Nos entristece ver que, en vez de avanzar, estamos retrocediendo a aquellos tiempos en los que el fin justificaba los medios. No todo vale para hacer reivindicaciones. Ese no es nuestro modelo, nosotros creemos en la convivencia, en otra forma de hacer las cosas", ha declarado el equipo de gobierno en un comunicado.

El equipo de gobierno ha reclamado a los autores "respeto" y que "opten por otras vías para hacer reivindicaciones o mostrar su desacuerdo ante algo".

"Estas no son formas de hacer las cosas, este tipo de actos vandálicos ya no tienen cabida en la sociedad actual porque dificultan el día a día de los lezoarras y esto no es lo que quieren nuestros vecinos. Es tiempo de dejar atrás los años de vandalismo, es tiempo de avanzar, es tiempo para la convivencia y el respeto" ha subrayado.