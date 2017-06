Los Secos, energía y Rock and Roll

Subir a un escenario? ¿Nosotros? ¡Ni locos!». Hace un año a Mikel Etxegarai ‘Etxega’, Beñat González, Maialen Hereza y Enrique Morcillo la simple idea de ofrecer un concierto les parecía una locura. Sin embargo, a lo largo de estos doce meses los integrantes de Los Secos han demostrado que con poco se puede hacer mucho, siempre que se trabaje con ilusión y, sobre todo, con ganas.

La historia de estos cuatro irundarras comenzó hace apenas año y medio en el salón de la casa de uno de ellos. Enrique había empezado poco tiempo atrás a tocar la guitarra y, picados por el gusanillo, Etxega y Beñat -otros dos apasionados de la música- le siguieron. «Aprendíamos las canciones que Enrique tocaba, Etxega las cantaba y Beñat se encargaba de la percusión con cuatro cacharros que teníamos: el redoble y el parche de Sanmarciales y una pandereta», confiesan.

«¿Que si sabíamos algo de música? Etxega estudió solfeo y aprendió a tocar la trompeta de pequeño. Los demás habíamos tocado en el Alarde», bromean. Les bastó, en realidad, su pasión por la música para ir dando los primeros pasos. A través del profesor de Enrique conocieron a Maialen, que se unió a los ensayos como bajista.

Del salón de casa pasaron después al garaje de Beñat, que aprovechó el cambio para comprar una batería. Para entonces tenían ya una rutina de ensayos bastante estricta –lunes, martes y jueves– que hoy en día mantienen. «Metemos muchas horas, pero es nuestro hobby y nos gusta. Y aunque exige cierto sacrificio, los resultados se ven».

Respecto al estilo de música que querían tocar, todos lo tuvieron claro: desde el rock and roll alternativo de los 60 hasta el pre-punk de los 80-90. «Versionamos canciones de grupos que, en aquella época, intentaban imitar a los grandes en el garaje de casa. Bandas que no han sido tan reconocidas como otras pero que han sido muy buenas también». Entre ellas se encuentra el grupo peruano Los Saicos, a quienes ellos deben su nombre. «Escogimos Los Secos por muchos motivos, en parte como un pequeño homenaje a ese grupo que empezó en los 60 con su ‘garage rock’. Otra de las razones de llamarnos así es que siempre nos ha gustado estar de bares y tomarnos nuestras cañas, y entendimos esto del grupo como una forma de no beber tanto». Sin embargo, ríen, «hemos conseguido todo lo contrario».

‘He’s waitin’, de The Sonics, ‘Sorry’ de Easybeats, ‘Phsychotic Reaction’ de The Count Five, ‘Yes I do’ de Los Nikis o ‘Solo quiero Rock and Roll’ de The Furtivos constituyen más ejemplos de las bandas y canciones que versionan. Dotándolas de un estilo propio, llenan de excelente energía las salas en las que actúan. Porque, si bien hace un año ni siquiera se planteaba ofrecer un concierto, la banda, que empezó tocando en Estebenea, ha llegado a actuar en Tabakalera, y el pasado sábado lo hizo en el auditorio del Itsas Etxea de Hondarribia, dentro del programa del Basque Market, un mercado de diseñadores vascos.

Al concierto no faltaron amigos de los integrantes de Los Secos como Antxon Juaniz, Román Laguardia, Tomás Igarategui, Eloy Gómez, Christian Navarro, Borja Barbero, Ivan Barroso, Iker Endika Hernández, Arkaitz Díaz, Borja Pérez, Lander Baeza, Adrián Amaro, Leonardo Calderón, Aritz Ramos, Julián Martín, Endika Ruiz y David Castro.

Se acercaron igualmente hasta Itsas Etxea, entre otros, Ángel y Leire Hereza, Nekane Errazkin, Ana Mari Madrid, Unai y Josune Navarro, Merche y Charo Rodríguez, Iñaki Estévez, Irati Salvador, Alaine Mendia y Oscar Pérez.

Pero, sin duda, la integrante más especial del público fue Juana Josefa Álvarez, quien a sus 91 años no quiso perderse la oportunidad de ver actuar a su nieto Etxega.

Los Secos continúan ahora ensayando con vistas a una nueva cita: el 28 de junio actuarán en fiestas de Irun como teloneros de Mago de Oz. «Eso sí que no lo esperábamos».

¿Y después? Ya se verá. «Hacemos esto porque nos encanta, pasamos muy buenos ratos ensayando -y ahora componiendo alguna cosilla-, pero tenemos muy claro que no somos músicos. Lo único que pretendemos es pasarlo bien. Por eso animamos a todas aquellas cuadrillas de amigos a los que le guste la música y que tengan opción de hacerlo a que creen un grupo, porque, como mínimo, se van a llevar momentos únicos e inolvidables».