«Hemos pasado de aprovechar un 23% de agua a un 49%, reparando fugas»

En Doneztebe han conseguido elevar al 45% el ahorro de agua con un control de pérdidas. El porcentaje del aprovechamiento era del 22% en 2014, antes de que se adoptaran algunas medidas. Todo el proceso fue explicado el viernes por el concejal Peio Gracenea en el foro de debate que se celebró en el Herrigune, el antiguo Herriko Ostatu en una jornada que sirvió para difundir la importancia del mantenimiento y control automatizado de las redes de abastecimiento permitiendo la captura de datos y su posterior transformación en conocimiento.

A medio camino

«Cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos con unas cifras alarmantes. De 100 m3 que entraban a la red, se computaban, pasaban por los contadores, tan solo 22. No sabíamos por dónde se estaba yendo el agua. Lo normal es que haya en torno a un 80% de aprovechamiento y nos dimos cuenta de las dimensiones del problema». En el año 2014 el aprovechamiento era del 22% «y al año siguiente, en junio de 2015, del 23%. A mi juicio había que haber actuado con seriedad mucho antes. Lo que ocurría es que se había convertido en lo normal, y no podía ser».

A partir de ahí realizó desde el consistorio un planning de trabajo. «Nos marcamos una hoja de ruta y comenzamos a buscar las fugas. Para finales de 2015 ya aprovechábamos el 30% y para finales de 2016 hemos conseguido llegar al 42%. Ahora estamos en torno a un 49%, pero sólo estamos a mitad de camino».

El problema eran las fugas. «Las fugas bestiales que teníamos eran las más fáciles de detectar. Ahora nos quedan muchas otras, pero mucho más pequeñas. Así que nos estamos preparando para tener toda la información necesaria y el año que viene realizar nuevas actuaciones con la intención de alcanzar un 75% de aprovechamiento».

La localidad se divide en tres zonas, en cuanto a la red de distribución de agua, Bordatxo con Ezpelura, caso antiguo y Aparan y por último, Elizagabela, Zazpigurutze y carretera de Leitza. «La fuga más importante estaba en esa última zona». Se han llevado a cabo un total de 12 actuaciones. Las primeras 5 en noviembre de 2015, 5 más en junio de 2016. «Existe un telecontrol, un controlador desde la plataforma de salida que te da los datos de dónde pueden estar las fugas. Con las primeras actuaciones ya se ha conseguido reducir la pérdida de agua a la mitad».

«En este momento podemos decir que, más o menos, el agua que se registra es similar a la que se pierde».

Red

Se podría pensar que el problema está en las redes obsoletas. «Pero no. En Doneztebe más del 80% de la red tiene menos de 20 años. Hay puntos en los que sencillamente ha habido fugas por distintas razones y no ha habido medidas de corrección». En la actualidad, el 50% del trabajo está hecho. «Pero no está solucionado. Lo que tenemos que tener claro es que hay que hacer un seguimiento continuo de la red para poder tener un aprovechamiento óptimo».

Jornada

En la jornada celebrada el viernes se pudieron conocer los principales problemas en torno al Agua No Registrada (ANR). Se trató de acercar a los asistentes las soluciones tecnológicas existentes en el mercado para el control así como el aseguramiento de la calidad del agua y se profundizó en las herramientas y experiencias ya en marcha en Ayuntamientos navarros.

Con este tipo de jornadas, que tendrán su continuidad en otras comarcas de Navarra, se busca la colaboración, como efecto palanca, de personas expertas, instituciones e incluso otras ingenierías, con el fin de sumar conocimientos y experiencias que nos lleven a comprender la

necesidad y las ventajas del empleo de tecnología y sistemas de información, a medio y largo plazo.

En la jornada 'Ura 4.0 Agua' intervinieron Mercedes Melero Echauri, consultora en Gobierno Abierto, con el tema 'Evolución y contexto de la Gestión del Agua'; Javier Elizondo Osés, técnico experto en redes de abastecimiento de agua y Alberto Lalinde Zabala, técnico experto en Sistemas de Control de Redes, que habló de la tecnología para generar conocimiento. Peio Grazenea explicó a los asistentes todo lo realizado en Doneztebe, para compartir la experiencia que mejora el aprovechamiento del agua.