Eduardo Galarza: «No quería escribir la biografía de alguien, quería que hicieran la mía»

Con la voz entrecortada y sosteniendo las lágrimas por la emoción, Meryl Streep contó al recoger el Globo de Oro honorífico que «mi querida amiga, la recién fallecida Princesa Leia, me dijo una vez: toma tu corazón roto y conviértelo en arte». No hace falta estar en Hollywood o en una galaxia lejana, muy lejana, para seguir este consejo. Puedes utilizar tu corazón roto para escribir unos versos, trazar unas pinceladas en un lienzo o actuar sobre un escenario. Y no hace falta estar en Nueva York como Lorca, en Coyoacán como Frida Kahlo o en Broadway como Meryl Streep. Puedes utilizar tu corazón roto, o no, en Kultur Etxea. Eduardo Galarza sabe qué hacer con él.

-Cuando creemos que nuestro corazón roto no vale para nada...

-¡Aparece el arte! A mi el teatro me ha salvado la vida, ha sido sanador.

-¿Cuándo dijiste en casa eso de 'mamá quiero ser artista'?

-(Risas) Yo creo que desde siempre he querido serlo, pero soy de esa generación a la que se le decía: «estudia algo y luego dedícate a estas cosas que no tienen salida». Así que estudié periodismo.

-Bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía...

-Sí, sí. En aquel momento no estaba tan mal la cosa. El caso es que la crisis me sirvió para hacer lo que de verdad quería.

-¿Cómo?

-Al empezar la crisis, yo creo que el periodismo y el arte dramático empezaron a estar muy ligados. Al terminar mi formación académica, por lo tanto, ya no encontré excusas para hacer lo que de verdad me gustaba.

-¿Cómo fue ese momento? ¿Quién fue tu Princesa Leia?

-Es un momento 'superfrívolo', pero fue así. Terminé mis estudios y me fui a Madrid a buscar trabajo. ¡A triunfar en la gran ciudad! El caso es que encontré hueco en Europa Press, una agencia de comunicación. Un día, estaba escribiendo la biografía de la actriz Ana de Armas cuando...

-Dime que aparece Leia...

-(Risas) ¡Ojalá! No, apareció mi conciencia que me dijo: «tú no quieres escribir biografías de gente, quieres que alguien escriba la tuya». Entiéndeme, no buscaba esa cosa de 'ser alguien', sino de querer contar mis propias historias.

-Los periodistas contamos muchas historias, ¿no?

-Sí, pero no. Yo quería, laboralmente, ser el creador. Con el periodismo no sentía tanta libertad para manejar la información como la que me ha dado el arte, en este caso el teatro.

-«Pero la fama cuesta», decía Lydia Grant en la escuela de arte de Nueva York.

-¡Y mucho! Intenté entrar en el mundo de la interpretación por la puerta grande, hice las pruebas para la Real Escuela de Teatro de España. No me cogieron, así que busqué una escuela en la que estudiar. No sabía muy bien lo que quería, pero era muy crítico con todas.

-¿A qué te refieres?

-A las diferentes técnicas de interpretación. Fui tocando todos los palos: interpretación desde dentro, desde fuera, desde el cuerpo... Hasta que di con 'Arte 4'. Allí estudié arte dramático.

-¿Encontraste tu método Stanislavski?

-(Risas) ¡Algo así! Después de probar cosas diferentes, di con esta escuela en la que mezclaban un poco todo, pero sobre todo trabajaban desde los sentimientos.

-Desde el corazón roto...

-Por ejemplo, si. Lo que descubrí es que todo lo tenemos dentro. En nuestro interior tenemos una seductora, un déspota, un tirano, una tímida... Todas las emociones que se manejan en el mundo, las tenemos dentro.

-¿Dónde 'sacaste' esas emociones?

-Tuve mucha suerte en cuanto a teatro, me salieron muchas oportunidades. Hice giras, un intercambio en Uruguay, se me puso Lorca de por medio y me enamoró locamente.

-Federico García Lorca, ¿qué te hizo?

-Como te he dicho, fui a Uruguay. Me dieron una beca y me planté en Montevideo. El director de mi escuela era muy amigo del director de verso de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático), así que me apunté a dar clases de verso por las tardes.

-Y me dices que me vuelva/ y te sigo por el aire/ como una brizna de hierba.

-¡Bodas de sangre! ¡Qué preciosidad! A mi el verso no me interesaba nada, pero me llamaron para una audición de 'Bodas de sangre'. Querían que hiciese el papel de Leonardo, pensé que no me iban a coger, pero acepté el reto. Me pasaron la separata en verso y... ¡me enamoré! Entonces me dije: «por esto he estudiado yo».

-Te voy a abrazar cuarenta años seguidos, dicen Leonardo y Lorca.

-Así es. Lorca fue un genio. Su vida, su vocabulario, sus historias desgarradoras, 'Yerma', ay, 'Yerma'... Lorca es arte, es grandioso.

-Enamorado de Lorca y el teatro pruebas suerte en la tele también.

-¡Claro! Las facturas hay que pagarlas... Empecé en una agencia de publicidad e hice varios castings para ser reportero. Nunca he tenido suerte, siempre me he quedado en el 'casi'.

-¿Casi qué?

-Casi todo. Fui finalista para ser reportero en los programas 'Sé lo que hicisteis' y 'El Intermedio' o me cogieron para una serie vasca que en el último momento no se rodó. No me ha llegado una oportunidad de las buenas, que decimos los actores.

-Pero yo te he visto en la tele, ¡no será la primera vez que te lo dicen!

-(Risas) ¡Cierto! He hecho algún anuncio que ha salido en televisión, sí. Hubo uno, de la OCU, que lo echaban siempre en el programa de Ana Rosa Quintana. Imagínate...

-¡Revolución en Hondarribia!

-No tanto, pero mi madre y mis tías estaban locas de contentas.

-¿Más que cuando decides volver a casa?

-¡No creo! Decidí volver porque echaba de menos mi casa, el mar... Pero no te voy a engañar, si me llega a salir una serie o una película, me hubiera quedado. Mi idea era ir a Madrid, trabajar de lo mío, hacer dinero y volver para montar una escuela.

-¡Casi lo tienes!

-El taller de teatro, sí. Está siendo un éxito, pero lo es gracias a la gente que ha cogido con mucha generosidad y trabajo las propuestas que yo les he lanzado. Y es que yo no lo vivo como un simple taller, para mi es teatro. Es algo serio.

-¿Cuántos corazones rotos hay?

-Ahora tenemos dos grupos, lunes y miércoles. En el segundo hay unas quince personas fijas, el primero suele rondar las diez.

-¿Hay cura para todos?

-Yo animaría a todo el mundo a hacer teatro. La interpretación es transformar cada día tus emociones, tus frustraciones o sueños. Es llevarlos a un lugar donde son posibles, en escena todo es posible. El teatro es terapéutico y es arte. Quien tenga un mínimo de inquietud, le animo a que se apunte. No hace falta estar en el Palacio Real, se puede hacer teatro en Kultur Etxea.