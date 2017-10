El Vitoria encaja la primera derrota en casa, contra el experimentado Mirandés El Vitoria no pudo con el Mirandés, pero tiene que pensar ya en el duelo próximo ante el Sporting B. / MORQUECHO El filial armero se adelantó, pero acabó perdiendo 1-2 y se coloca en la zona peligrosa de puestos de descenso DV EIBAR. Martes, 3 octubre 2017, 00:22

El CD Vitoria, filial del Eibar en Segunda B, perdió su primer partido 1-2 en Olaranbe ante el actual líder, el Mirandés, a la vez que cae a puestos de descenso, ocupa el puesto décimo séptimo con 6 puntos. A los tres minutos de encuentro el lateral zurdo vitoriano Irazabal se sacaba de la chistera un trallazo desde fuera del área que se colaba por toda la escuadra. El Vitoria estaba comodísimo en su campo y con el marcador a favor, viéndose un partido de poco juego raseado, sino con muchos balones aéreos y disputas. El Mirandés que, aunque buscaba las bandas, no acababa de hallar la vías para llegar con peligro ante el marco de un Areitio que vivía con tranquilidad.

Con el 1-0 llegó al descanso el Vitoria, pero en la segunda parte el cuadro mirandesista reaccionó. Y a los diez minutos de la reanudación llegó el gol del empate para el Mirandés. Una falta lateral la colgaba Romero y remataba David Prieto para igualar el marcador. El Mirandés con contras peligrosas empezó a desarbolar a los hombres de Igor Gordobil. Y en una de ellas la falta de Cristian Moreno acarreaba cartulina roja para el central del filial eibarrés. Uno menos para los de Igor Gordobil. En medio de la presión mirandesista llegaba un discutido penalti en favor del Mirandés. Diego Cervero no perdonó y colocó el definitivo resultado de 1-2. El filial armero no salió satisfecho con la dirección del colegiado, al entender que no fue equitativo en su decisiones.

El CD Vitoria jugó con Areitio, Cipetic, Irazabal (Ribeiro, m.80, Cristian Moreno, Julen, Sarriegi, Angel, Azkue, Regis, Etxaburu (Amelibia, m.67) y Lara (Ibargoien, m.72). El CD Vitoria esta próxima jornada tiene que desplazarse a Gijón donde le espera el Sporting B, equipo que marcha en la tercera plaza de la clasificación y que viene demostrando mucha fortaleza.