Últimos días para visitar la exposición de acuarelas de Joaquín de Cárdenas

ANDER SALEGI DEBA. Domingo, 27 agosto 2017

Finalizaron las fiestas de San Roke y justo ese día, en la sala de exposiciones del Palacio Aguirre de Deba se abrió una muestra de cuadros de Joaquín de Cárdenas. Hasta el momento está teniendo una buena acogida por parte del público asistente a la sala. Joaquín de Cárdenas es un artista madrileño, que guarda cierta relación con el municipio debarra ya que varias generaciones de su familia han veraneado en nuestra villa durante muchos años, incluso su abuelo fue quien construyó la mayoría de los chalets del paseo de la playa el cual lleva su apellido como nombre, al igual que edificó la antigua biblioteca Ostolaza. Joaquín en cambio siempre tuvo cierta curiosidad por parte de la pintura y ya cuando venía de vacaciones a Deba los colores y paisajes de la localidad le cautivaron y le sirvieron de inspiración en muchos de sus cuadros.

Este artista, que siempre pinta en acuarela, empezó con la pintura a modo de hobby hasta que decidió dedicarse a ello. Con 14 años recibió el primer premio de acuarela del Ayuntamiento de Madrid y desde entonces ha sido un no parar, en su trayectoria como pintor cuenta con alrededor de medio centenar de exposiciones individuales en diferentes lugares de España (Euskal Etxea de Madrid, Cantabria etc.) como del extranjero (Toulouse, Chicago, Ciudad de México y Aguascalientes). No acostumbra hacer muchas exposiciones, una al año, trabaja más por encargo.

No es la primera vez que Joaquín viene a Deba a exponer sus cuadros ya lo hizo hace 23 años en 1994 en la Sala Arriola aquella vez tuvo mucho éxito entre los vecinos del municipio y de los alrededores.

En la sala de exposiciones del Palacio Aguirre, muestra 40 obras de las cuales 23 tienen relación con el municipio debarra, todas ellas pintadas en acuarela y hechas expresamente para esta exposición en apenas este último año. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo miércoles por la tarde. El horario de visita de cara al público es de 18.00 a 20.30 horas de lunes a sábado, mientras que el domingo (hoy) estará de 12.00 a 14.00 horas. Todos los cuadros de la exposición se encuentran a la venta, aquel que esté interesado en adquirir alguno puede consultar la lista de precios en la galería.