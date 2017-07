El torneo de pala con pelota de goma ya está en marcha Nerea golpea la pelota en el partido que jugó el pasado jueves. Hoy y mañana a partir de las 19.00 horas se disputará la segunda jornada ANDER SALEGI deba. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

El frontón Aldats acoge, desde la semana pasada, la primera edición del torneo de pala con pelota de goma. 12 parejas del municipio y de la comarca del Debabarrena lucharán por conseguir el premio final.

Las 12 parejas se han dividido en tres grupos; en el primero están Manci y Xabi de Mutriku, Beñat - Xabi Esnaola y Xeber Arriola e Iñigo Maqueda de Deba y Lombraña y Carlos de Eibar. En el segundo grupo; Xabi Berasaluze - Pablo Fernández, Aitor y Jesús Salegi, Mikel y Aitor López y Gorka Sagarna - Aitor Barinagarrementeria, todas las parejas de Deba. En el tercer y último grupo están Iñaki Badiola e Iker Aristi, Kepa y Nerea Zubia, Aritz Aristi - Mikel Horkajada y Aitor González 'Txiki' - Mikel Irusta.

Los partidos de este torneo se disputarán los miércoles y jueves a partir de las 19.00 horas. Cada uno de esos días habrá oportunidad de ver una serie de partidos correspondientes a cada uno de los grupos, mientras se disfruta de este deporte, los organizadores ofrecen refrescos y música para los asistentes.

El miércoles de la semana pasada se abrió el primer grupo con el partido que enfrentó a los hermanos Salegi (Aitor y Jesús) con Xabi Berasaluze y Pablo Fernández, este último tándem gano 25-10. El segundo partido que se disputó ese día fue el de la pareja de Mutriku (Manci y Xabi) contra Beñat y Xabi Esnaola, en sustitución de Beñat jugó Adur Urbieta, el cambio no funcionó ya que los mutrikuarras ganaron 25- 12.

El jueves se disputaron tres partidos, en el primero de la tarde se enfrentaron los hermanos López (Aitor y Mikel) contra Gorka Sagarna y Aitor Barinagarrementeria, fue un partido reñido hasta el final, cuando Aitor y Mikel se distanciaron 25-20. El segundo de la tarde fue el que abrió el grupo C, Aritz Aristi y Mikel Horkajada se enfrentaron al tándem formado por Mikel Irusta y Aitor González 'Txiki'. Aristi y Horkajada fueron superiores a sus rivales al inicio del encuentro, pero en la recta final Irusta y Txiki empezaron a recortar distancias aunque no fue suficiente para ser derrotados 25-19. El último partido de la tarde lo jugó el unico equipo mixto del campeonato, Kepa y Nerea Zubia contra Iker Aristi e Iñaki Badiola. En un partido igualado hasta el final, Badiola y Aristi se proclamaron campeones 23-25. El enfrentamiento Xeber-Maqueda y Lombraña-Carlos no se disputó por la incomparecencia de uno de los equipos.

Hoy comenzará la segunda jornada del campeonato y lo hará con un duelo entre hermanos, por una parte los hermanos Salegi y por otro los hermanos López. El segundo partido enfrentará a Manci y Xabi de Mutriku contra Lombraña y Carlos de Eibar. El tercer partido también aguarda un bonito duelo entre los primos Aristi. Aritz Aristi y Mikel Horkajada se enfrentarán a Iker Aristi e Iñaki Badiola. Los partidos comenzarán a las 19.00 horas. Mañana a partir de la misma hora que el día anterior, Xabi y Pablo jugarán contra Sagarna y Barinagarrementeria. Xeber y Maqueda se estrenarán en el campeonato contra Beñat y Xabi. Kepa y Nerea contra Irusta y Txiki cerrarán la segunda jornada del campeonato.

Interpueblos

Los palistas de Euskal Jolas que perdieron la final del Interpueblos de Gipuzkoa, han tenido la suerte de que el campeón, Andoain, rechazara la opción de jugar el Interpueblos de Euskadi. Los debarras se desplazaron el fin de semana al frontón Txukun Lakua de Vitoria-Gasteiz para enfrentarse al Uharte de Navarra. Bien a paleta como a pala corta ganaron los dos partidos logrando de esta manera el pase para jugar la final que se disputará la semana que viene.