Los temporales hacen que la flota pesquera no pueda faenar y amarre en puerto Esta situación hará que los precios de las especies experimenten un aumento con respecto a otros años A.E. ONDARROA. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:07

Disfrutar de un buen puñado de cigalas o de merluzas está siendo más caro esta Navidad que la pasada. El mal tiempo de los últimos días ha obligado a la flota de altrua a quedar amarrada o a faenar menos de lo normal, en unas fechas clave para las empresas del pueto. Esta reducción de las capturas se verá ya reflejada en la lonja, como en las pescaderías y grandes superficies del resto de municipios. Por ello, no es de extrañar que el precio de algunas especies sea más caro que en las mismas fechas del año pasado, un coste que irá subiendo de manera progresiva, según los comerciantes del sector, hasta alcanzar porcentajes más altos. Y todos aquellos que no hayan adelantado sus compras no tendrán la oportunidad de encontrarlas a unos precios asequibles.

Memorial Egia-Irondo

Bihar zapatuan, izango da aurtengo Egia-Iriondo memoriala. Aurten gainera, umeentzako lasterketa ere izango da Udalak Atletismo taldearen laguntzarekin antolatutako lasterketan. 12:00etan hasiko da umeen lasterketa eta 13:00etan berriz nagusiena. Aurreko edizioetan moduan, lasterketa Berriatuan hasiko da eta Ondarroan bukatu, parte hartzaileek 12:45ean Herribusean joateko aukera izango dute lasterketako hasierako puntura. Gaztetxoen-tzat lau lasterketa egitea erabaki dute antolatzaileek. Lehenengoa 2010 urtean edo beranduago jaio direnentzat, 12:00etan hasiko da. Zeledonio parean hasiko da eta 200 metro edukiko ditu helmugaraino. Bigarrena, 12:10ean, 2008 eta 2009 urteetan jaiotakoentzat Zaldupeko zubitik hasi eta 450 metro izango ditu bukerara arte. 2006 eta 2007 urteetan jaiotakoen lasterketa, 12:20ean hasiko da aurrekoen leku berdinean hasi eta bukatuko da. Azkenik, 2002 eta 2005 urteen artean jaiotakoen lasterketa, Kamiñazpiko biribilgunetik hasiko da eta kilometro bateko luzera izango du helmugaraino; 12:30ean hasiko da. Lasterketan izena emateko aukera egongo da gaur Turismo Bulegoan, 18:00etatik 19:00etara.

San Ignacio

El Ayuntamiento tiene previsto comunicar hoy el retorno de los vecinos de San Ignacio a sus casas, En marzo de 2016 tuvieron lugar los desprendimientos de la ladera de Kamiñalde y desde entonces no habían podido entrar en sus viviendas. Aquellos desprendiemientos obligaron al desalojo de 176 familias, de las que 54 retornaron el pasado mes de junio. Después otras 33 familias pudieron hacerlo en agosto, tras completar las obras del arreglo de desperfectos en sus portales. Tras varios meses, al parecer en esta Nochevieja podrán disfrutar de sus hogares.