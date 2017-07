Tamborrada y comina popular en el día de Santiago Caldo y chorizo ofrecidos por la sociedad Alegro para reponer fuerzas. NEREA ISASTI SORALUZE. Martes, 25 julio 2017, 09:51

A pesar de la lluvia, la fiesta no para. Hoy, día de Santiago, tercer día festivo, una de las grandes protagonistas será la tamborrada. Como cada año, recorrerá las calles de Soraluze a partir de las once de la noche. En principio no se prevé lluvia para esa hora.

También hoy se celebra una comida popular, amenizada con música de Joxe Mendizabal en el frontón. La recaudación será destinada a la investigación de enfermedades raras a través de la asociación Bizimiña.

A las 19.00 horas, dos opciones: por una parte, la música de la elektrotxaranga en el centro urbano; por otra, la Plaza Vieja acoge el espectáculo 'Go!azen dantzatu eta abestera'.

A estos eventos hay que añadir el cross infantil a las 11.00, el pasacalle de Bentazaharreko Mutiko Alaiak a las 12.00 y la música de Fan & Go y el Mariachi Raza Azteca de madrugada.

Lluvia

Ayer la lluvia se convirtió en protagonista, por lo que muchas actividades tales como la fiesta de la espuma o los juegos infantiles, tuvieron que ser trasladadas al frontón.