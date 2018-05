El regional de División de Honor vuele a ganar cinco jornadas después de la última victoria Integrantes del equipo cadete femenino del Amaikak Bat. / FOTOS SALEGI El cadete femenino consigue una merecida victoria que le saca del descenso ANDER SALEGI DEBA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:14

Los mayores del club vuelven a conseguir una victoria 55 días (cinco jornadas) después. Adelantaron el partido a un horario inhabitual, a causa del puente del 1 de mayo. Les fue bien el cambio, ya que los debarras fueron superiores al equipo de San Sebastián. Mancisidor con un doblete e Iturrino fueron los encargados de marcar los goles para el equipo local. Todavía quedan cuatro jornadas de competición. El regional femenino jugo en casa, en Errota Zar y perdió ante el Tolosa. El equipo visitante dominó el encuentro de principio a fin, las debarras aguantaron los continuos asedios de las tolosarras. Al final mismo resultado que en la ida, perder por la mínima. El equipo está en mitad de la tabla a falta de tres jornadas para que concluía la fase de copa.

El juvenil ya no se juega nada. Hace unas pocas jornadas logro el objetivo de permanecer una temporada más en división de honor. El equipo se desplazo a Tolosa y fue un partido de transición sin goles y reparto de puntos para ambos equipos.

División de honor Regional Amaikak Bat - Vasconia 3-0. Regional femenino Amaikak Bat - Tolosa 0-1. Juvenil honor Tolosa - Amaikak Bat 0-0. Cadete honor Amaikak Bat - Ilintxa 2-2. Cadete honor femenino Intxaurdi - Amaikak Bat 2-3. Primera infantil Amaikak Bat - Euskalduna 3-3. Infantil txiki Amaikak Bat - Luberri 7-1. Infantil honor femenino Amaikak Bat - Urola 1-2. Alevín Urki - Amaikak Bat 0-3.

El cadete masculino empato a dos en Errota Zar ante el Ilintxa. El equipo de Esnaola y Gorroño tiene la permanencia sellada en división de honor. Luken y Endika fueron los encargados de marcar los goles del conjunto local. Esta semana finalizaran la temporada ante la Real Sociedad. El cadete femenino cuajo un buen partido ante el Intxaurdi, y gracias a ello continúan con posibilidades de mantener la categoría. Los tres puntos conseguidos ante el Intxaurdi han hecho que las debarras salgan de los puestos de descenso. Las entrenadas por Mitxel y Xabi comenzaron ganando, remontó el equipo local, igualaron el partido las debarras. En el descuento un golazo de Judith en una buena jugada del equipo dio tres puntos de oro al conjunto debarra. Los otros dos goles los anoto Amutxastegi.

El primera infantil empato en un partido con muchos goles. Aimar Loidi y Markel fueron los encargados de marcar para el conjunto local. El infantil txiki continua imparable, una nueva victoria sumaron los txikis. Los debarras no tuvieron piedad con los colistas y les golearon. Aitor, Jon Ander, Aranberri, Urko, Furones y Salegi con un doblete fueron los encargados de marcar los goles. El infantil femenino no está realizando una buena recta final de campeonato. Los resultados no les acompañan y la pasada jornada sumaron una nueva derrota. El equipo no corre peligro, están salvadas a falta de una jornada. La encargada de marcar el único tanto debarra fue Maren. El alevín se desplazo a Eibar para enfrentarse al Urki y los debarras golearon al equipo local. Ebowe y Corrius con un doblete fueron los encargados de marcar los goles.

Sorteo rifa

El número agraciado en el sorteo semanal del club ha sido el 1.602, mientras que el 1.098 se ha quedado como suplente.