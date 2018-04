Primavera, tras un otoño y un invierno fríos y lluviosos

Tras 5 meses de agua y frío, en esta Semana Santa el tiempo ha decidido darnos una tregua, a modo de regalo para poder disfrutar de estas mini vacaciones. Tras un otoño e invierno frío y con mucha precipitación, en donde las medias se han disparado, tanto en valores de cantidad de precipitación caída, así como de temperaturas a la baja, llevamos unos días disfrutando de un tiempo templado y soleado.

En este pasado otoño/invierno los niveles de cantidad de lluvia han sido mayores de lo normal y las temperaturas han sido también más bajas de lo habitual, 3 grados en el mes de Febrero y un 25% más de cantidad de agua ya sólo en el mes de marzo.

Durante estos días, la primavera ha tocado nuestra puerta y no hay más que echar una rápida mirada a nuestro alrededor para observar cómo la naturaleza está comenzado a despertar. Muchos árboles ornamentales, como por ejemplo los cerezos japoneses, así como los arbustos y las pequeñas margaritas han comenzado a brotar, dando color e intensidad al paisaje que cada vez empieza a mostrarse más exhuberante. Pero la 'alegría' de estos días parece que pronto se desvanecerá porque ya para los próximos días Aemet anuncia lluvias. Abril es el mes más lluvioso por excelencia pero de lo que vamos en estos 6 días, el dicho no se está cumpliendo y quizás nos da una tregua para que no siga lloviendo sobre mojado.