La Policía Municipal de Ermua denuncia «precariedad en el servicio»

Los agentes que componen la plantilla de la policía municipal de Ermua consideran que han de desarrollar su labor «en condiciones de precariedad», en comparación con el resto de municipios. En un comunicado emitido ayer, han querido trasladar su malestar por la falta de apoyo del Ayuntamiento que «debería cumplir los acuerdos pactados y firmados, cosa que no está haciendo».

La falta de personal, «de una plantilla de 20», apunta su portavoz, «solo hay 15 agentes y no se cubren las bajas, jubilaciones o ausencias», unas condiciones económicas por debajo de la media en Euskadi y la falta de medios para trabajar en condiciones, «no se dispone en la actualidad de ningún vehículo identificado, ya que el único existente está constantemente averiado, y se niegan a comprar o alquilar otro vehículo», son las reclamaciones de este colectivo. «Todo esto lleva a que las condiciones de trabajo no sean las adecuadas y que el servicio tenga carencias», dicen.

Carlos Totorika, alcalde de Ermua, a pregunta del , ha manifestado su desconocimiento sobre las problemáticas que apuntan. «De hecho los sindicatos de la Policía Municipal nos habían solicitado una reunión para hoy jueves pero sin comunicarnos las cuestiones a tratar. No entendemos la intención de hacer pública una nota con reivindicaciones cuando aún no hemos visto estos temas y sus posibles soluciones. No es manera de trabajar hacerlo con estas formas. No sabemos si los objetivos pueden ser políticos, o la Policía Municipal quiere erigirse en interlocutor de los intereses de los ciudadanos».