«A pesar de las dificultades, los objetivos son ambiciosos» Rubén Leonardo, entrenador del primer equipo del Soraluze.

Pasada la primera vuelta, el entrenador del primer equipo del Soraluze CF , Rubén Leonardo, hace balance. La trayectoria no ha sido lineal, pero el equipo está en la parte alta de la tabla, en cuarta posición. Hoy, sin ir más lejos, se enfrentan al Tolosa, un rival directo, tercero, con lo que ganar hoy supondría un importante progreso.

Leonardo ha vuelto a Soraluze esta temporada. Ya fue entrenador del Sora las temporadas 2010-2011 y 2011-2012. En la primera el equipo ascendió a categoría preferente y al año siguiente, a punto estuvo de lograr un nuevo ascenso, quedándose a tres puntos. Justo después, Leonardo pasó a entrenar al Ermua. Allí estuvo dos años y se tomó un descanso tras el nacimiento de su segundo hijo.

En junio de 2017 la directiva del Sora le llamó y decidió volver, porque asegura que «siempre he estado a gusto en Soraluze». Dice que en este momento el equipo está bastante bien, pero no hay relevo generacional. Prueba de ello es que un tercio del equipo es de Soraluze, otro tercio de Ermua y un último tercio de Elgoibar. Pero a pesar de todo, Leonardo no renuncia a objetivos ambiciosos.

«La gente no es consciente de la difícil situación del equipo. La edad media de la defensa del equipo es de 18 años y la media del equipo de 22. A esto hay que sumar la presencia en la categoría de equipos competitivos». Tampoco hay que olvidar que son pocos los directivos del club, que, ni qué decir tiene, trabajan de forma altruista. Sin olvidar otros aspectos. «El apoyo es importante y va muy poca gente al campo. El Sora necesita la implicación de todos; padres, vecinos, empresas...

Rubén Leonardo (Ermua 1979), ha jugado en las categorías inferiores del Athletic, y en otros equipos como Cultural, Canarias, Eibar, Gernika, Indautxu y Uda, a las órdenes de entrenadores como Pouso, Mendilibar, Iñaki Alonso, Jon Aspiazu, Amorrortu o Roberto Azpiazu.

Tras obtener el título nacional de entrenador, entrenó en la Escuela de Fútbol del Eibar, en el Soraluze y en el Ermua.