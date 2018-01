'A-8 Peajerik Ez' denuncia «discriminación» por la Diputación en las inversiones en carreteras «La variante de Ermua cuesta 70 millones sin que se resuelvan demandas del Artibai» ALBERTO ECHALUCE ONDARROA. Viernes, 5 enero 2018, 00:39

Una plataforma ha calificado de «derroche los 70 millones invertidos en la variante de Ermua» y de trato discriminatorio en la política de carreteras poniendo el caso del Lea Artibai que sigue sin ejecutarse la mejora desde Urberuaga hasta Ondarroa. En el seno del Ayuntamiento y de los propios ondarreses se demanda una mejora de la carretera que va de Urberuaga a Berriatua y de aquí hasta el barrio de Kamiñaspi, dentro del corredor del Lea Artibai que sólo se ha acometido una parte desde Markina a Ondarroa.

A lo largo del 2015, se llevó a cabo la mejora del trazado de la carretera entre Markina y Urberuaga pero no ha tenido continuidad hacia Berriatua.

Las actuaciones previstas en este tramo incluyeron la modificación del actual trazado de la carretera BI-633, con un nuevo cambio de sentido gracias a la remodelación del cruce con la BI-4403. No obstante, los vecinos de Ondarroa no entendieron que no hubiese un proyecto para la mejora desde Urberuaga hasta Ondarroa, cuando se venía prometiendo desde tiempo atrás.

Las demandas ciudadanas parten por facilitar la circulación y mejorar la visibilidad con la ampliación del radio de las diferentes curvas que salpican el trayecto entre los puntos kilométricos de la BI-633, en un estado precario. Para ello, se pide una nueva sección de la carretera con dos carriles de 3,50 metros de anchura y arcenes de 0,50 metros que ahora no hay.

En vista que no se ejecutan estas inversiones, para 'A-8 Peajerik Ez', existe un trato discriminatorio en el tema de carreteras, y se reclama la retirada del pago en esta autopista, y ha denunciado la «sinrazón» que supone el «derroche» de 70 millones de euros en la construcción de la variante de Ermua, cuya inauguración se celebrará en breve estando sin resolver muchas demandas de otras comarcas como el Artibai y Busturialdea».

De igual forma, la plataforma ha emplazado al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, a dar respuesta a los vecinos de esta localidad y del Duranguesado, Lea Artibai y Busturialdea, que han venido demandado la retirada del peaje en la A-8.