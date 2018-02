Los palistas de cuero comienzan el torneo Udaberri con una victoria Esnaola y Aristi regresan a la competición. / SALEGI Esta semana no habrá partidos en Aldats, todos jugarán fuera ANDER SALEGI DEBA. Viernes, 2 febrero 2018, 00:15

Una de cal y otra de arena en la última jornada del club Euskal Jolas: los palistas de cuero ganaron pero los de goma perdieron.

Los palistas con pelota de cuero han comenzado de la mejor manera posible el torneo Udaberri. La primera jornada les tocó descansar, después en la segunda jugaron en Deba, en el frontón Aldats contra el Oiangu2. Los debarras fueron superiores en el peloteo aunque eso no se reflejó en ningún momento durante el encuentro. El partido estuvo empatado a 28 tantos, pero la frescura de los locales fue clave para conseguir el triunfo (35-28). Mañana Beitia y Aristi se desplazarán a Oiar-tzun para jugar contra el Txost2, líder del grupo, mientras que los debarras se encuentran en mitad de la tabla con un partido menos.

A goma, no les fue nada bien a Sagarna y Barinagarrementeria que no tuvieron su mejor tarde. Los de Soraluze fueron superiores a los debarras y ganaron (9-25) con facilidad. Hoy se desplazarán a Anoeta para enfrentarse al Kuku2 a partir de las 19.00 horas. Los debarras ocupan la última posición de la tabla, mientras que los rivales son líderes, por lo que a priori se prevé un partido de contrastes. En la misma modalidad y en la misma división se encuentran disputando el torneo Udaberri Esnaola y Aristi. La semana pasada no jugaron porque los rivales a los que se iban a enfrentar se han retirado de la competición.

Hace dos semanas les tocó descansar y ahora vuelven con las pilas cargadas para enfrentarse al Alde Zaharra hoy a partir de las 20.30 en Loiola (Donostia). Un frontón complicado en el que les costará sacar algo positivo a los debarras. Alde Zaharra son líderes del grupo, mientras que Euskal Jolas ocupa la zona media de la clasificación.