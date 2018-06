Ondarroa se lleva el premio a la mejor cantera y al entrenador en la liga traineril A.E. ONDARROA. Martes, 12 junio 2018, 00:26

La Antiguako Ama ultima su preparación para el inicio de la liga de traineras, previsto para el día 24, en Bilbao. Este fin de semana descansarán y reforzarán su preparación para el ilusionante inicio de Liga Eusko Label que se presentó el pasado sábado, en donde Ondarroa se trajo el premio a la mejor cantera y el del mejor entrenador. En cuanto al primer premio fue a parar a Ondarroa Cikautxo ya que a lo largo de la pasada temporada entre sus filas contaron con un total de 197 canteranos alineados, entregando este reconocimiento Bittor Oroz, viceconsejero de agricultura, pesca y política alimentaria del Gobierno Vasco.

El siguiente remo que se entregó fue para el Mejor Entrenador. Tras una votación en la que participaron todos los entrenadores de la Eusko Label Liga 2017, se otorgó la máxima puntuación, a Jon Iriondo. Cabe recordar que la Antiguako Ama fue una de las revelaciones. Gracias a ello consiguió acabar la liga en octavo lugar; solo se le resistió la Bandera de La Concha. En principio, las caras nuevas son las de el entrenador, Iñaki Errasti, que sustituye a Jon Iriondo. Para ello se trata de conseguir hacer una trainera muy rápida y que acompañen los buenos resultados.

El trabajo de acoplar la plantilla tiene que dar sus frutos. Al menos, en la contrareloj disputada en ondarroa se pudo ver una plantilla que puede dar muchas satisfacciones. También , llega el temido segundo año de la consolidación.

Entre ellos llegan: Erlantz Egia desde Urdaibai; Jon Carrillo desde San Juan;y Xabier Altuna, Sergio Corralles e Igor Francés desde Orio. «Es gente que igual en su club no ha tenido muchas oportunidades, pero están con muchas ganas y tenían claro que querían estar aquí», reconoce Errasti. No obstante, lo más importante va a ser alcanzar la consolidación, tras el debut en la Eusko Label Liga, el año pasado, en el que no se le quedó grande, todo lo contrario, sino que nunca estuvo en puestos de peligro.

Féminas

Por lo que respecta a la trainera femenina Lea Artibai compitió el fin de semana en Leketio .La embarcación de San Juan fue la ganadora de XL Ikurriña de Lekeitio-Gure Esku Dago II Bandera. San Juan (11-03:30) cumplió los pronósticos al imponerse a Orio (+2), Hondarribia (+16), Donostiarra (+19), Deusto (+35), Hibaika (+36), Kaiku (+44), Lea Artibai (+1.21) y Mundaka (+2.21)