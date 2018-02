Monólogo de Alazne Etxeberria en Kultur Elkartea

El Ayuntamiento de Deba y Kultur Elkartea han organizado para hoy un monólogo dirigido a un público adulto. La actriz guipuzcoana Alazne Etxeberria, la cual cuenta con un una amplia trayectoria en la televisión ('Allí Abajo', 'Goenkale' etc.) ofrecerá un monólogo titulado 'Mujer vasca soltera busca'. La actuación tendrá una duración de 50 minutos y será en castellano. La sinopsis dice lo siguiente: 'Mujer blanca soltera busca...' Un novio, amante, amigo, o alguien con quien chatear. Porque, hay que reconocerlo, ligar está complicado y en Euskadi más. A mi edad, en la que está a punto de pasárseme el arroz, utilizo todo tipo de tecnologías y estrategias para echarme novio. Pero todavía no he dado con la fórmula secreta para encontrar pareja estable. Estoy perdiendo facultades. Un momento. !Nunca las he tenido!»

El monólogo comenzará a las 22.00 horas.

Concierto

Jesús Pérez ofrecerá un concierto en solitario de canciones robadas en el bar Itzurun de Zumaia hoy a partir de las 23.00 horas.