Las Juntas Generales desestiman elevar el fondo de emergencias EH Bildu había presentado una propuesta para abordar los trabajos en la ladera de Kamiñalde

Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado una propuesta de EH Bildu para que eleve de 3 a 4 millones de euros la consignación presupuestaria destinada a imprevistos por la Diputación. En el pleno celebrado en las Juntas Generales de Bizkaia la iniciativa ha sido desestimada con los votos del equipo de gobierno, de PNV y PSE-EE, mientras que la han respaldado EH Bildu, Podemos, PP y Grupo Mixto. La propuesta ha sido presentada ante la falta de recursos para ayudar a los vecinos con los que ayuntamientos como los de Bermeo, Ondarroa o Muxika se han visto tras sufrir en los últimos años, de forma respectiva, un incendio en el casco viejo, el desprendimiento de una ladera o inundaciones.

La iniciativa de EH Bildu planteaba también que la Diputación pudiera doblar la consignación prevista en caso de, ante una grave emergencia, fuera necesario elevar esta cantidad. Representantes de PNV y PSE-EE han dicho que «no hay necesidad» de elevar la cuantía de un fondo, que en los últimos años no se ha visto agotado y han lamentado que EH Bildu pretenda incrementar esta cantidad a costa de reducir la aportación de Udalkutxa y, por lo tanto, de la financiación a los ayuntamientos. Joseba Gezuraga, de EH Bildu, ha preguntado a los representantes del equipo de gobierno por qué, si ha habido remanente, no se ha ayudado a los ayuntamientos cuando lo han necesitado. En este sentido, Ekain Rico, del PSE-EE, ha recordado que hay un límite máximo en la concesión de estas ayudas, que fue establecido en 2006, con el beneplácito de EH Bildu, para que un solo consistorio no pudiera agotar la partida. Javier Ruiz, del PP, ha respaldado la propuesta, aunque ha apostado por una modificación de la Ley de Aportaciones, que permita que, «de una vez por todas, los ayuntamientos tengan su propia financiación».

Musika Eskola

2018/2019 ikasturtean Unanue Ondarroako Udal Musika Eskolan izen emateko epea datorren astean amaituko da, maiatza osoan aukera izan ostean. 4 urtetik aurrera adin mugarik gabe ahalko da izena eman ondorengo instrumentuetan: txistua, perkusioa, klarinetea, pianoa, biolina, biolontxeloa, tronpa, gitarra klasikoa, gitarra elektrikoa baxu elektrikoa, trikia, akordeoia, zeharkako xirula, tronpeta, tronboia eta saxoa.

Instrumentuez gain, 4-7 urteko ahurrek musika tailerra egin ahalko dute eta gainontzekoek, hizkuntza musikala, abesbatzaka, talde instrumentalak, ganbara musika, banda eta orkestra ere. Musika Eskolan bertan eman daiteke izena astelehen, asteazken eta ostiralero 10:00etatik-13:30etara eta 14:30etatik 20:00etara. unanuemusikaeskola@gmail.com eta 946 13 40 63ra deitu daiteke ere izena emateko.

Gure Esku Dago

Ondarrutarren gehiengoaren borondatearekin bat egiten duelako Ondarroako Udalak deia egiten du Gure Esku Dagok ekainaren 10ean antolatu duen giza katean parte hartzeko. Elkarteak izena emateko bi aukera ematen ditu: astelehenetatik ostiraletara Kantoipeko bulegoan 18:00etatik 20:00etara eta larunbat eta igandetan Alamedan 12:30etatik 14:00etara.